SF Birkelbach: Mit Are Wolzenburg und Kampfgeist ins Glück

Birkelbach. Mit dem ersten Saisonsieg kehrt bei den Sportfreunden Birkelbach auch ein Fünkchen Hoffnung zurück. Gegen den BC Eslohe gibt es einen 3:1-Sieg.

Plötzlich sieht die Welt der Sportfreunde Birkelbach in der Fußball-Bezirksliga etwas weniger düster aus: Nach dem 3:1-Sieg über dem BC Eslohe beim Liga-Auftakt 2020 steht die Mannschaft von Trainer Carsten Roth „nur noch“ zehn Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsrang – in den zwölf verbleibenden Spielen ein schweres, allerdings kein unmögliches Unterfangen für den Tabellenletzten.

„Es ist tatsächlich ein kleines Fünkchen Hoffnung zurückgekehrt“, erklärte der überglückliche Roth nach dem überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft, der den ersten Sieg der laufenden Saison bedeutet. Dabei profitierten die SFB von den Patzern der direkten Konkurrenten TuS Vosswinkel (0:4 gegen SF Hüingsen) und TuS Neuenrade (1:1 gegen Tura Freienohl).

Mut machte zudem die Art und Weise, wie die Wittgensteiner gegen die favorisierten Esloher auftraten.

Die Roth-Elf präsentierte sich über den Großteil der Spieldistanz als Einheit und kämpfte leidenschaftlich – das musste auch Gäste Trainer Jan Hüttemann anerkennen: „Am Ende ist die Niederlage schon verdient, weil Birkelbach hier Abstiegskampf pur gezeigt hat. Von uns war das einfach zu wenig.“

SF Birkelbach hat in der Anfangsphase Spielglück

Dabei erwischte aber der Ballclub aus dem Sauerland den besseren Start: In den ersten zwanzig Minuten dominierten die Gäste die Partie und hatten bei einer ersten Torannäherung von Lukas Hümmler Pech, als dieser den Pfosten traf. Birkelbach begann nervös. Einfache Pässe oder auch weite Befreiungsschläge kamen fast postwendend zurück – was teils aber auch am starken Gegenwind lag.

Erst als Are Wolzenburg per Distanzschuss aus rund 25 Metern BC-Keeper Torben Dicke auf dem falschen Fuß erwischte und zur Führung traf (31.), kippte die Partie. Plötzlich agierten die Spieler mit den gelben Hemden giftig in den Zweikämpfen und suchten zunehmend den Weg in die Offensive. Vier Minuten später setzte sich Wolzenburg im Mittelfeld robust durch und legte für Frederik Engemann auf, der von halbrechts traf – 2:0 (35.).

Bis zur Pause verwalteten die Sportfreunde den Vorsprung und Eslohe wirkte nun ideenlos. „In dieser Phase haben wir alles reingeworfen und sind verdient mit 2:0 in die Pause gegangen“, freute sich auch Roth. Einen bitteren Beigeschmack hatte es dennoch, da sich Birkelbachs Jonas Wied kurz vor dem Führungstreffer unglücklich das Knie verdrehte und von zwei Mitspielern gestützt vom Feld humpelte – eine Diagnose steht noch aus.

BC Eslohe gelingt der Anschlusstreffer

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild vorerst nicht: Die Birkelbacher, nun ihrerseits mit dem (physischen) Rückenwind, verteidigten kompakt. Eslohe wurde – wenn überhaupt – durch Standards gefährlich. Offensiv sorgten Wolzenburg und Michael Treude abwechselnd für Entlastung und nahmen so wertvolle Zeit von der Uhr.

Nach einer guten Stunde verpasste Eslohes Hümmler freistehend per Kopf den Anschlusstreffer (61.), der dann allerdings zehn Zeigerumdrehungen später fallen sollte. Kevin Lüttecke schoss eine halbhohe Hereingabe unbedrängt ein (72.). In der Folge wurde die Partie hektischer, die Foulspiele und Diskussionen nahmen ebenso zu wie der Druck der Gäste.

Neulinge Albert Schneider und Tim Langenbach überzeugen

„Ich hatte in dieser Phase schon ein wenig Angst, dass die Partie noch kippen könnte“, gab Roth nach Spielschluss unumwunden zu, da mehrmals gefährliche Flanken durch den Birkelbacher Fünfmeterraum segelten.

In den letzten zehn Minuten wirkten die Sportfreunde müde, doch Eslohe ließ seinerseits den entscheidenden Willen vermissen. Als dann der Mann des Spiels, Are Wolzenburg, auf Michael Treude durchsteckte und dieser eiskalt zum 3:1 einschoss, war die Partie entschieden. Die gewaltige Birkelbacher Jubeltraube aus Stamm- und Ersatzspielern, Trainern und Betreuern zeigte die Erleichterung, aber auch den Zusammenhalt der „Blau-Gelben“.

Große Geste für Unglücksraben Luca Grebe

Apropos Zusammenhalt: Nach dem Treffer zum 3:1 zog Torschütze Michael Treude beim Jubeln sein Trikot aus und präsentierte ein blaue T-Shirt mit dem Schriftzug: „Come Back Stronger“ – eine Nachricht an Mitspieler Luca Grebe, den es wegen eines Krankenhaus-Aufenthalts aufzumuntern gilt. „Wir wollten mit dieser Botschaft signalisieren, dass wir für Luca da sind und als Team ihm eine schnelle Genesung wünschen“, erklärte Roth, der an der Seitenlinie das T-Shirt während des Spiels selber über seiner Trainingsjacke trug. „Wir widmen den Sieg Luca und hoffen, dass er einfach schnell wieder gesund wird“, fügte Roth an. Spieler und Trainerteam nahmen zudem nach dem Spiel in der Kabine ein Video für ihren Teamkollegen auf und sendeten es ihm zu.

Neben Wolzenburg boten auch die beiden „Winterneuzugänge“ Tim Langenbach und Albert Schneider eine gute Leistung, so dass sogar Hüttemann attestierte: „Ich bewundere die Moral, hier in Birkelbach wird es für jeden Gegner schwer werden, zu gewinnen.“

Sportfreunde Birkelbach: Günther – Wied (26. Lange), Fabian Treude, Wolf, Albert Schneider – Völkel, Langenbach, Carsten Afflerbach, Engemann – Wolzenburg – Michael Treude (90. Hoedt).

Tore: 1:0 Are Wolzenburg (31.), 2:0 Fred Engemann (34.), 2:1 Kevin Lüttecke (72.), 3:1 Michael Treude (90.).

Schiedsrichter: Ugur Ok

Zuschauer: 110

Die nächsten Spiele: FC Assinghsn-Wie-Wu (A), SuS Langscheid/Enkhausen (H), TuS Neuenrade (A).