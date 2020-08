SF Birkelbach und Erndtebrück II: Heimspiele beim Auftakt

Birkelbach/Erndtebrück. Das Wittgenstein-Derby in der Bezirksliga steigt im November. Die Sportfreunde Birkelbach treffen beim Auftakt auf einen absoluten Neuling.

Der Spielplan ist da! In der Fußball-Bezirksliga 4 legen sowohl die Sportfreunde Birkelbach als auch der TuS Erndtebrück II am 6. September mit einem Heimspiel los.

Die Birkelbacher empfangen einen Neuling, nämlich den Aufsteiger SG Bödefeld/Henne-Rartal. Auch der Erndtebrück II hat es mit einem Gegner aus Schmallenberg zu tun, nämlich mit dem SV Schmallenberg/Fredeburg. Noch sind beide Partien zur „Normalzeit“ um 15 Uhr terminiert, wobei Erndtebrück II sein Spiel entweder zeitlich vorverlegen oder räumlich verlegen müsste – zur gleichen Zeit ist nämlich das Auftaktspiel der Oberliga-Mannschaft angesetzt.

Das Derby zwischen den beiden Wittgensteiner Mannschaften in der „Bundesliga des Sauerlandes“ steigt am 8. November in Birkelbach, also schon ab 14.30 Uhr. Das Rückspiel findet am 9. Mai statt.

Die ersten Termine in der Übersicht:

1. Spieltag (6. September)

SG Serkenrode/Fretter - SV Oberschledorn/Grafschaft (Freitag, 4. September, 19.30 Uhr)

Sportfreunde Birkelbach - SG Bödefeld/Henne-Rartal

TuS Erndtebrück II - SV Schmallenberg/Fredeburg

FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen - SuS Langscheid/Enkhausen

TuS Allagen - TuS Oeventrop

TuS Vosswinkel - TuRa Freienohl

TuS Rumbeck - SG Winterberg/Züschen

TuS Sundern - BC Eslohe

2. Spieltag (13. September)

SV Oberschledorn/Grafschaft - TuS Erndtebrück II

TuS Oeventrop - Sportfreunde Birkelbach

SV Schmallenberg/Fredeburg - TuS Rumbeck

SG Winterberg/Züschen - TuS Vosswinkel

TuRa Freienohl - TuS Allagen

SG Bödefeld/Henne-Rartal - TuS Sundern

BC Eslohe - FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen

SuS Langscheid/Enkhausen - SG Serkenrode/Fretter

3. Spieltag (20. September)

Sportfreunde Birkelbach - TuRa Freienohl

TuS Erndtebrück II - SuS Langscheid/Enkhausen

FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen - SG Serkenrode/Fretter

TuS Allagen - SG Winterberg/Züschen

TuS Vosswinkel - SV Schmallenberg/Fredeburg

TuS Rumbeck - SV Oberschledorn/Grafschaft

BC Eslohe - SG Bödefeld/Henne-Rartal

TuS Sundern - TuS Oeventrop

4. Spieltag (27. September)

SG Winterberg/Züschen - Sportfreunde Birkelbach

SG Serkenrode/Fretter - TuS Erndtebrück II

5. Spieltag (4. Oktober)

FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen - TuS Erndtebrück II

Sportfreunde Birkelbach - SV Schmallenberg/Fredeburg

6. Spieltag (11. Oktober)

SV Oberschledorn/Grafschaft - Sportfreunde Birkelbach

TuS Erndtebrück II - TuS Rumbeck

7. Spieltag (18. Oktober)

Sportfreunde Birkelbach - SuS Langscheid/Enkhausen

TuS Vosswinkel - TuS Erndtebrück II

8. Spieltag (25. Oktober)

TuS Erndtebrück II - TuS Allagen

SG Serkenrode/Fretter - Sportfreunde Birkelbach

9. Spieltag (8. November)

Sportfreunde Birkelbach - TuS Erndtebrück II

10. Spieltag (15. November)

TuS Rumbeck - Sportfreunde Birkelbach

TuS Erndtebrück II - TuS Sundern

11. Spieltag (29. November)

Sportfreunde Birkelbach - TuS Vosswinkel

BC Eslohe - TuS Erndtebrück II

12. Spieltag (6. Dezember)

TuS Allagen - Sportfreunde Birkelbach

TuS Erndtebrück II - SG Bödefeld/Henne-Rartal

13. Spieltag (13. Dezember)

FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen - Sportfreunde Birkelbach

TuS Oeventrop - TuS Erndtebrück

14. Spieltag (20. Dezember)

Sportfreunde Birkelbach - TuS Sundern

TuS Erndtebrück II - TuRa Freienohl

15. Spieltag (28. Februar)

SG Winterberg/Züschen - TuS Erndtebrück

BC Eslohe - Sportfreunde Birkelbach

16. Spieltag (7. März)

SG Bödefeld/Henne-Rartal - Sportfreunde Birkelbach

SV Schmallenberg/Fredeburg - TuS Erndtebrück II

...

24. Spieltag (9. Mai)

TuS Erndtebrück II - Sportfreunde Birkelbach

...

30. Spieltag (20. Juni)

TuS Erndtebrück II - SG Winterberg/Züschen

Sportfreunde Birkelbach - BC Eslohe