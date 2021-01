SG Hickengrund: Suche nach neuem Trainer schnell erfolgreich

Holzhausen. Kurz nach dem angekündigten Abschied von Benjamin Simon hat die SG Hickengrund einen neuen Trainer gefunden. Er kommt aus Hessen.

Auf der Suche nach einem neuen Trainer für die A-Liga-Mannschaft ist die SG Hickengrund bereits fündig geworden. Mit Florian Kissel übernimmt ab Sommer ein junger ehrgeiziger Trainer das Amt von Benjamin Simon, der erst kurz zuvor seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte.

In Netphen und Erndtebrück gespielt

Florian Kissel ist 37 Jahre jung, lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im hessischen Bicken. Er ist Inhaber der B-Lizenz und absolviert im Frühjahr die Prüfung zur DFB-Elite-Jugend-Lizenz. Bis zu seinem Rücktritt im vergangenen Oktober bekleidete er über die vergangenen drei Jahre das Traineramt beim TSV Bicken in der Verbands- und Gruppenliga. Zudem ist er als Sportlicher Leiter beim Jugendförderverein FC Aar tätig. Den Fußball im Siegerland kennt Florian Kissel aus seiner aktiven Zeit als Spieler u.a. beim SV Netphen und TuS Erndtebrück.

Hohe Identifikation

„Ich freue mich, ab Sommer ein Teil der SG Hickengrund zu sein. Unsere Gespräche waren von Anfang an sehr angenehm und auf einer Wellenlänge. Meine sportlichen Vorstellungen und Werte stimmen mit den Zielen und Werten des Vereins überein. Ich freue mich vor allem darauf, die Mannschaft und das Vereinsumfeld kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass ich jedem Spieler die Möglichkeit bieten kann, sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln“, wirft Florian Kissel einen Blick in die Zukunft.

Von Vereinsseite ist man nach den konstruktiven Gesprächen davon überzeugt, mit Florian Kissel einen Trainer an Bord zu haben, der sowohl menschlich als auch sportlich die Eigenschaften an den Tag legt, mit denen man sich bei der SG Hickengrund identifizieren kann.

Langfristige Kooperation geplant

Beide Seiten streben eine langfristige Zusammenarbeit an, in deren Rahmen in erster Linie die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler und der Mannschaft im Fokus stehen soll. Der sportliche Erfolg stehe dabei zunächst an zweiter Stelle.