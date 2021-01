SG Laasphe/Niederlaasphe hat alles in trockenen Tüchern

Bad Laasphe/Niederlaasphe Die SG Laasphe/Niederlaasphe hat auf der Trainerposition bereits Klarheit für die Saison 2021/22 geschaffen – auch bei der „Zweiten“.

An der Lahn ist frühzeitig alles in trockenen Tüchern: Die SG Laasphe/Niederlaasphe hat die Verträge mit Christian Ruppert und Martin Schmidt, den Trainern der beiden Fußballmannschaften, vorzeitig um ein Jahr verlängert. „Beide haben hervorragende Arbeit geleistet und nach einem kurzen Videotelefonat war das Thema durch”, berichtet Sebastian Schneider, Spielausschussvorsitzender des FC Laasphe, von schnellen Gesprächen.

Christian Ruppert hatte die „Erste“ erst während der laufenden Vorbereitung übernommen und weist mit zwölf Punkten aus neun Partien eine ausgeglichene Zwischenbilanz in der Kreisliga A auf, die für den Aufsteiger im Vorfeld nicht zwingend zu erwarten war – wegen personeller Turbulenzen und einer längeren Durststrecke zu Saisonbeginn. „Christian hat die erste Mannschaft in einer ganz schwierigen Phase übernommen, aber die Jungs direkt erreicht. Er hat einen klaren Plan, wie er mit der Mannschaft spielen möchte und wo er mit ihr hin möchte”, sagt Schneider.

Lob für Martin Schmidt

Auch für die Arbeit von Martin Schmidt, dem „Neuen“ der zweiten Mannschaft, hatte er nur Lob übrig: „Martin ist total engagiert und lässt sich Woche für Woche neue Sachen einfallen, damit unserer zweiten Mannschaft am Ende der Klassenerhalt gelingt. Außerdem hat er dafür gesorgt, dass beim Training wieder eine rege Beteiligung herrscht.” Mit sechs Punkten aus fünf Partien hat die „Zweite“ ihr Resultat der katastrophal verlaufenen Vorsaison schon übertroffen.

Auch unter den Trainern harmoniert es, wie Schneider berichtet: „Die beiden stehen in einem regen Austausch, das stärkt das Vereinsgefüge enorm und macht vieles leichter.” Dabei ist dem Vorstand ein Punkt besonders wichtig, die Integration der Nachwuchstalente. „Die beiden legen, so wie es unser Konzept auch vorsieht, viel Wert auf die Integration unser Jugendspieler. So entsteht in den Mannschaften eine gute Mischung zwischen Jung und Alt.”

Zum Schluss stellt Schneider noch klar, dass die Verlängerungen nicht lediglich aus der positiven Zwischenbilanz der Laaspher resultieren. „Auch wenn wir neun Spiele hintereinander verloren hätten, würden wir diesen Weg mit den Trainern gemeinsam weiter gehen wollen.”