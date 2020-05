SG Laasphe/Niederlaasphe: Ja zur A-Liga trotz herbem Verlust

Die Fußballer der SG Laasphe/Niederlaasphe hatten zuletzt noch ein Fragezeichen hinter den Aufstieg zur Kreisliga A gesetzt, nun ist es ein Ausrufezeichen. „Es ist alles im grünen Bereich. Wir haben uns dazu entschlossen, das Aufstiegsrecht wahrzunehmen“, fasst Marco Schneider, Trainer der „Orangenen“, das Resultat einer Sitzung der Vorstände aus den Stammvereinen FC Laasphe und FV Niederlaasphe zusammen. „Wir sind dort einheitlich zu dem Entschluss gekommen und werden es jetzt gemeinsam anpacken.“

Doch warum das Zögern? Die Vereine wollten keine Entscheidung ohne ein klares Meinungsbild, ohne vorheriges Gespräch mit den Mannschaften – auch die „Zweite“ wurde angehört. „Sich in einer großen Gruppe zu treffen, ist aktuell ja schwierig. Es hat gedauert, die Rahmenbedingungen zu stellen“, erklärt Schneider. Genutzt wurde dann der große Thekenraum im Vereinsheim des FC Laasphe, wo sich die Fußballer mit Abstand („Eher 1,5 Meter als zwei Meter“) und Masken austauschten.

Bedenken, aber keine Gegenstimmen

Klare Gegenstimmen gab es dabei zwar nicht. „Aber es sind auch Stimmen dabei gewesen, die es kritisch gesehen haben, die Bedenken angemeldet haben. Vor allem die, die in den letzten beiden A-Liga-Spielzeiten dabei waren, hatten ja eher schlechtere Erfahrungen gemacht. So euphorisch, wie es sich jetzt bei Edertal anhörte, war es also bei uns nicht“, verrät Marco Schneider. Letztlich war es dann aber doch ein klares Votum zugunsten der sportlichen Herausforderung.

„Wir sehen es so, dass wir es uns erarbeitet haben. Wir haben ja auf Platz zwei gestanden und waren nicht weit von der Spitze weg“, sagt Schneider, der keine Wiederholung der „Seuchenjahre“ 2017 und 2018 fürchtet. Auch, weil die Spielgemeinschaft personell inzwischen breiter aufgestellt sei als damals. „Auch in der Zuverlässigkeit hat sich viel getan, die Mannschaft ist insgesamt gefestigter. Die Jungs haben keine Angst vor der Kreisliga A und wollen den Weg in ihrer Entwicklung weitergehen.“

Das erste Treffen der Mannschaft nach über zwei Monaten wurde natürlich auch genutzt, um die abgelaufene Saison Revue passieren zu lassen – und um auf die kommende zu blicken. Fast alle Schlüsselspieler haben ihre Zusage gegeben, der beste Akteur in der abgelaufenen Saison allerdings nicht.

Damm künftig für Biedenkopf

Mannschaftskapitän Johannes Damm wechselt nach Hessen, aber nicht als Spielertrainer, wie es laut einigen Gerüchten hieß. Er wird kommende Saison für den VfL Biedenkopf in der Gruppenliga auflaufen. Damm, der bei der SG 21 Tore in 20 Spielen (inkl. Pokal) erzielt hatte und darüber hinaus auch als Führungsspieler auffiel, wohnt auch in Biedenkopf.

„Bei uns hatte er laut eigener Aussage neun tolle Monate. Wir hoffen, dass wir ihn möglichst bald doch wieder für uns gewinnen können“, sagt Marco Schneider: „Es war ein Glücksfall, dass er zu uns gekommen ist, denn Johannes ist ein top Sportsmann.“

Mehr Klarheit am 8. Juni

Darüber, ob das Training der Spielgemeinschaft wieder aufgenommen wird, soll nicht vor dem 8. Juni beraten werden – dann könnte möglicherweise auch politisch etwas mehr Klarheit in Sachen Sportbetrieb herrschen.

Der 8. Juni ist übrigens auch der Tag des außerordentlichen Verbandstages beim FLVW, der den beschlossenen Saisonabbruch und die damit verbundene Aufstiegsregelung bestätigen soll. Eine Zustimmung zum Konzept wird allgemein erwartet, theoretisch kann aber alles – und damit auch der Aufstieg der SG – noch einmal von den Delegierten gekippt werden.