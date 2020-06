Siegen Sentinels: Kommt die „Corona-Liga“?

Profiligen wollen Saison im Herbst spielen

Die Saison in der NRW-Oberliga hätte für die Sentinels am 3. Mai in Köln beginnen und am 19. September gegen die Wuppertal Greyhounds enden sollen.

Die Profiligen GFL und GFL 2 wollen ihre Punktspielsaison zwischen September und November durchführen. Dafür sprachen sich Vereine und Ligaleitung aus.