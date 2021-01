Siegen-Wittgenstein: Im Sommer könnte es sich drubbeln

Im Vorjahr musste der "Triathlon Buschhütten", hier 2019-Sieger Jan Frodeno, ausfallen. In diesem Jahr soll er am 9. Mai stattfinden.

Siegen-Wittgenstein. Obwohl in vielen Sportarten nicht klar ist, wann und wie es in diesem Jahr weiter geht, zeichnet sich eine Terminfülle im Sommer ab.

Zu Beginn des Jahres 2021 ist der Sport im Siegerland quasi vollständig zum Erliegen gekommen, weil nun auch die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf in eine rund sechswöchige Pause eingetreten sind. Wann und in welcher Form der Sport wieder Fahrt aufnehmen kann, weiß zurzeit niemand. Fakt ist: Kurzfristig wird dies nach der Verlängerung des Lockdowns nicht der Fall sein. In der Halle wird sowieso gut wie nichts passieren, hat der Fußball- und Leichtathletikverband doch Fußballturniere unterm Dach verboten und wird sich auch das Wettkampfangebot für die Leichtathleten in Grenzen halten.

Reitvereine haben sich koordiniert

Dennoch sind bereits einige Veranstaltungen, Wettkämpfe und Meisterschaften terminiert worden, allen voran mit dem im vergangenen Jahr ausgefallenen "Triathlon Buschhütten" eine der größten und wichtigsten Sportveranstaltungen in der Region überhaupt. Auch der Reitsportverband Olpe/Siegen/Wittgenstein hat einen Terminplan 2021 aufgestellt, der sicherlich auch nur vorläufigen Charakter haben kann. Höhepunkt sollen im Juli die "Giebelwald Classics" mit eingelagerten Westfälischen Meisterschaften sein. Sie werden nachgeholt, weil sie eigentlich im Juli 2020 hätten stattfinden sollen.

Für Breitensport-Höhepunkte im Sommer wie das Rudelturnen und den Siegerländer Firmenlauf gibt es noch keine festen Termine, sie sollen aber durchgeführt werden, zumal sich die neuen (Corona)-Konzepte bewährt haben. Im Rudel soll ab Mai an 19 Standorten, darunter neue Locations in Olpe und am Biggesee, geturnt werden. Nach einem Jahr Pause soll auch der "Giller", das traditionsreiche Bergsportfest des Siegerland-Turngaus auf der Ginsberger Heide, im Juni stattfinden. Einen festen Platz im Juli hat das große Preisgeld-Tennisturnier des TV Eiserfeld.

Termine für die SVB-3-Städte-Tour

Dagegen sieht es bei den in Siegen-Wittgenstein so beliebten Laufserien noch mau aus. Für die Rothaar-Laufserie und den Ausdauer-Cup gibt es noch nichts Konkretes, wohl aber für die SVB-3-Städte-Tour. Ob die Frühjahrsläufe in Ferndorf und Freudenberg jedoch wie üblich, in virtueller Form oder gar nicht über die Bühne gehen können, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Davon hängt auch ab, ob es die Finisher-Party, geplant für den 2. Juli, gibt. Die Leichtathleten, für die die Wettkampfangebote 2020 sehr dürftig waren, wollen an Frühjahr wieder durchstarten. Einen koordinierten Terminplan für die Kreismeisterschaften gibt es aber noch nicht.

Januar

20./21.: Deutsche Hallen-Leichtathletikmeisterschaften in Dortmund

März

6.: Deutsche Cross-Meisterschaften in Sonsbeck (Niederrhein)

12.-14.: Hallenreitturnier des RV Giebelwald

13.: 22. Frühjahrs-Waldlauf in Freudenberg

April

11.: 8. Cross-Duathlon-Challenge "Born2bewild" des RSV Osthelden in Hünsborn

18.: Deutsche Marathon-Meisterschaften in Hannover

24.: 13. Netphener Keilerlauf

25.: WBO-Turnier des Reitverein Johannland

Mai

1.: Nationales Leichtathletik-Sportfest der LG Kindelsberg Kreuztal

1.: Deutsche Langstrecken-Meisterschaften in Mittweida (Sachsen)

1.: WBO-Turnier des Reitverein Eiserfeld

8./9.: Dressur- und Springturnier des Reitverein Eiserfeld

9.: 33. Triathlon Buschhütten des TV "Germania" Buschhütten

13.-16.: Dressur- und Springturnier des Siegener Reitverein

29./30.: Dressur- und Springturnier des Reitverein Aue-Wingeshausen

Juni

3.-6.: "Die Finals 2021" - Deutsche Meisterschaften in bis zu 20 Sportarten, u.a. Tischtennis, Turnen, Triathlon und Schwimmen, in NRW und Berlin

5./6.: Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig

5./6.: Westfälische Leichtathletik-Jugendmeisterschaften in Bochum-Wattenscheid

5./6.: 4. LK-Tagesturniere der Tennisabteilung des TuS AdH Weidenau

13.: Letzter Spieltag in den Fußball-Kreisligen (voraussichtlich)

19.: 14. TVL-Straßenlauf

20.: Letzter Spieltag in der Fußball-Oberliga Westfalen, Landesliga 2 und Bezirksliga 5 (voraussichtlich)

25.-27.: Giller-Bergsportfest des Siegerland-Turngaus (20. Juni Giller-Schwimmen)

26.: Deutsche U23-Leichtathletik-Meisterschaften in Koblenz

26.: Letzter Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga (voraussichtlich)

26./27.: Dressurturnier des Reitverein Netphen

Juli

10./11.: Deutsche U16-Leichtathletik-Meisterschaften in Hannover

15.-18.: Giebelwald Classics mit Westfälischen Meisterschaften des Reitverein Giebelwald

15.-18.: Preisgeld-Tennisturniere des TV Eiserfeld um den Rewe-Cup

23.-8.8.: Olympische Sommerspiele in Tokio

30.-1.8.: Deutsche U20/U18-Leichtathletik-Meisterschaften in Rostock

August

19.-22.: Springturnier des Siegener Reitverein

20.-22.: Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften in Wesel

28./29.: Dressur- und Springturnier des Reitverein Johannland

September

3.-5.: Dressurturnier des Reitverein Hellertal

18./19.: Dressur- und Springturnier des Reitverein Eiserfeld

19.: Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften in Hamburg

November

12.-14.: Dressur- und Springturnier des Reitverein Giebelwald

Dezember

4.: Finale der Deutschen Turn-Liga in Ulm

PS: Weitere Termine nehmen wir unter 0271-2323739 oder siegen-sport@westfalenpost.de gerne entgegen.