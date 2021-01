Siegerländer KV: Leistungsträger droht das Karriere-Ende

Dreis-Tiefenbach/Trupbach. SKV-Eigengewächs Daniel Uhlig hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Muss der Trupbacher seine Leistungssport-Karriere beenden?

Die Siegerländer Kunstturn-Vereinigung (SKV) steht unter Schock! Mehrkämpfer Daniel Uhlig hat sich am Freitag zum zweiten Mal binnen drei Jahren einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und fällt erneut für mehrere Monate aus. Es ist davon auszugehen, dass der 24-Jährige der SKV in der im September beginnenden Bundesliga-Saison 2021 allenfalls für das Seitpferdturnen zur Verfügung stehen kann, weil hier beim Abgang vom Gerät weniger Kräfte auf die Knie wirken wie an allen anderen Geräten.

Beim Übungssprung passiert es

Das Unglück passierte vor dem Training am Boden, einem seiner Lieblingsgeräte. "Ich habe an einem Sprungbrett Standschule gemacht, also leichte Sprünge und Landungen probiert, eigentlich reine Routine. Beim Salto mit eineinhalb Schrauben ist das linke Bein weggeknickt. Mir war sofort klar, dass erneut das Kreuzband kaputt ist", berichtete der Trupbacher von seinem Pech. Die erste Diagnose stellte Vater Falk Uhlig, Chirurg, Sportmediziner und SKV-Teamarzt. Ob im linken Knie noch mehr defekt ist, wird eine MRT-Untersuchung in dieser Woche zeigen. "Ich hoffe natürlich, dass es nur das Kreuzband ist", so Daniel Uhlig. Vom Umfang und Grad der Verletzung hängt auch ab, wann das SKV-Eigengewächs operiert wird.

Es ist keine drei Jahre her, dass Daniel Uhlig schon einmal vom Verletzungspech gebeutelt wurde: Ende März 2018 verdrehte er sich beim Training auf dem damals nagelneuen Turnboden im Kunstturnzentrum bei der Landung nach einer Dreifachschraube am Ende der dritten Bahn das linke Knie. Damals war der Befund noch niederschmetternder: Kreuzband, Innenband und Außenmeniskus gerissen. Bei der Operation in Köln wurden aus dem gesunden rechten Bein zwei Sehnen transplantiert, um das kaputte Knie zu reparieren.

Seitpferd könnte Option sein

Mit großem Durchhaltevermögen und klarem Kopf kämpfte sich Daniel Uhlig zurück, feierte bereits im November 2018 sein Liga-Comeback, als er gegen die KTV Obere Lahn am Seitpferd turnte. 2019 holte er zunächst seinen verschobenen USA-Aufenthalt nach, zeigte in allen Herbstwettkämpfen gute Leistungen und sich auch in der verkürzten Liga-Saison 2020 von seiner besten Seite. Für diese Saison hatte sich Daniel Uhlig vorgenommen, den Schwierigkeitsgrad seiner Übungen an mehreren Geräten weiter zu erhöhen.

Dieser Plan ist nunmehr obsolet wie er sich überhaupt die Frage wird stellen müssen, wie es für ihn sportlich weiter geht. "Ob ich nochmal turnen werde bzw. möchte, kann ich momentan noch nicht sagen. Darüber werde ich mir in den nächsten Wochen und Monaten intensiv Gedanken machen.

Der Leistungssport ist seit 20 Jahren mein Leben. Diese Liebe wird auch nicht durch irgendwelche Verletzungen vergehen, jedoch muss man auf seinen Körper hören und alle Vor- und Nachteile abwägen. Es gibt ein Leben nach dem Leistungssport, das sollte man nicht vergessen", könnten sich die Schwerpunkte für den 24-Jährigen nach diesem erneuten Verletzungsschock komplett verändern. Er sagt mit Blick in die Zukunft: "Ich bin zurzeit relativ nahe am Abschied vom Leistungsturnen, zumindest vom Mehrkampf. Eventuell bleibt mir die Option Seitpferd." Auch sein Ziel, noch einmal bei Deutschen Meisterschaften starten und am Seitpferd eine Medaille anpeilen zu können, rückt jetzt in weite Ferne, denn dafür müsste Uhlig nach den Vorgaben des Deutschen Turnerbundes einen Sechskampf bestreiten.

Kader büßt an Substanz ein

Daniel Uhligs Pech verschlimmert auch das Dilemma der Siegerländer KV, reißt es doch eine nicht einkalkulierte neue Lücke in den Kader für die Bundesliga-Saison 2021. Mit den Berlinern Philipp Herder und Dario Sissakis musste die SKV bereits vor wenigen Wochen zwei Punktegaranten in Richtung TuS Vinnhorst bzw. KTV Straubenhardt ziehen lassen, büßt damit erhebliche Substanz, sprich Scorepunkte, ein. Durch Daniels Unglück haben wir jetzt ein weiteres Problem", so ein geschocktes Vorstandsmitglied Horst-Walter Eckhardt. Der Kandidatenkreis an deutschen Top-Athleten ist überschaubar, und die Zahl der ausländischen Turner kann in der DTL nicht beliebig vergrößert werden.