Siegerland: So wird das Pfingstfest sportlich

Siegerland. Was geht sportlich ab am langen und sonnigen Pfingstwochenende im Siegerland? Wettkämpfe und die beliebten Pfingstturniere in verschiedenen Sportarten gibt es in diesem Jahr nicht, aber das Angebot an Freizeitsportaktivitäten ist nach den ab dem 30. Mai geltenden weiteren Lockerungen in Nordrhein-Westfalen durchaus beachtlich. Wir haben hier einige Ideen zusammen gestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Mountainbiking

Der Flowtrail am Fischbacherberg in Siegen ist seit Mitte Mai geöffnet. Es dürfen allerdings nur die Abschnitte eins bis sechs befahren werden. Der Verein MTB Siegerland, der die Strecke unterhält, hat in den vergangenen Tagen noch Sanierungsarbeiten durchgeführt. Vorherige Anmeldungen sind nicht notwendig.

Info: www.mtb-siegerland.de

Minigolf

Freizeitspaß für Groß und Klein verspricht die Minigolf-Arena Siegen „An der Alche“ in Siegen. Dort rollen auch bereits wieder seit drei Wochen die Bälle über die modernen Kunstrasenbahnen. Eine Reservierung ist nicht notwendig, einfach vorbeikommen.

Auf den Bahnen gelten natürlich die üblichen Corona-Regeln. Heißt: Die Spieler bzw. Gruppen müssen einen Abstand von mindestens 1,5 Meter einhalten. Es darf ohne Mundschutz gespielt werden, der jedoch im Kassenbereich getragen werden muss.

Info: www.minigolf-arena.de, Telefon: 0271-31362001.

Schwimmen

Nach einer Generalprobe am Mittwoch – geprobt wurde mit Statisten – öffnet das Naturfreibad Müsen am heutigen Samstag um 10 Uhr seine Pforten. Das Bad ist bei gutem Wetter von 14 bis 20 Uhr, an Wochenenden und in den Ferien von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Allerdings gibt es strenge Corona-Auflagen, und gewährt der Badbetreiber TuS Müsen zunächst nur maximal 500 Besuchern Einlass. Damit die Registrierung an der Kasse schneller geht, kann das Formblatt vorab im Internet heruntergeladen werden.

Seit dem 21. Mai hat das Naturerlebnisbad in Netphen-Deuz geöffnet – allerdings nur für erwachsene Saisonkartenbesitzer, die einen Zugangschip erworben haben. Partner- und Familienkarten werden noch nicht angeboten. An Pfingstsamstag ist das Bad geschlossen, am Sonntag von 10 bis 13 Uhr, am Montag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Info: www.naturerlebnisbad-deuz.

Die Freibäder in Kaan-Marienborn und Geisweid sind geöffnet, das Bad in Neunkirchen öffnet am Dienstag, 2. Juni. Dicht bleibt das Freibad in Netphen, während das Hallenbad am 8. Juni öffnet.

Info: www-freibad-muesen.de

Klettern

Auch das Kletterzentrum am Effertsufer in Siegen ist über Pfingsten geöffnet. Foto: lutz großmann

Seit dem 11. Mai darf im Kletterzentrum Effertsufer in Siegen wieder geklettert werden. Teilweise wurden auch neue Routen und Boulder geschraubt. Allerdings gibt es auch hier Einschränkungen. Die wichtigste: Um einen Ansturm zu vermeiden, wird mit „Time Slots“ von zweieinhalb Stunden gearbeitet. Deshalb rät das Zentrum, sich vorab telefonisch oder online einen Zeitraum zu sichern. Es darf nur an jedem zweiten Seil geklettert werden. Nicht beim Klettern, aber beim Sichern besteht ebenso wie in allen Räumen außerhalb des Kletterbereichs Maskenpflicht.

Info: www.kletterzentrum-siegerland; Tel. 0271-38798108.

Neu beschraubt wurden auch die Wände in der Boulderhalle „Schlüsselstelle“ in Siegen-Weidenau. Mit unterschiedlichen Neigungsgraden kann hier bis maximal 4,50 Meter Höhe geklettert werden. Es gibt insgesamt acht Schwierigkeitsgrade. Die Besucherzahl wird entsprechend der Sportfläche auf eine Person pro zehn Quadratmeter begrenzt. Wenn die maximale Besucherzahl erreicht ist, kann es zu Wartezeiten kommen. Auf der Bouldermatte ist ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Ansonsten gelten auch hier die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

Info: www.boulderhalle-siegen.de; Tel. 0271-77008220

Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick Die wichtigsten Neuerungen für den Freizeit- und Breitensport, die ab heute gelten. Dusch-, Wasch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen dürfen mit geeigneten Vorkehrungen (Hygiene, Infektionsschutz, Zutrittskontrolle, Einhaltung Mindestabstand) genutzt werden (Toiletten weiterhin). Im Freien ist auch nicht kontaktfreier Sport – also ohne Mindestabstand – in Gruppen bis zu zehn Personen möglich. Freianlagen dürfen von bis zu 100 Zuschauern betreten werden. Wettkämpfe im Breiten- und Freizeitsport sind nur im Freien möglich. Es muss ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept vorliegen, das vom örtlich Gesundheitsamt genehmigt wurde. Hallenbäder können ihre Bahnenschwimmbecken für den Schwimmsport öffnen. In den Sommerferien sind Freizeiten für Kinder und Jugendliche möglich.

Im Kletterwald Freudenberg wird die Saison am heutigen Samstag um 10 Uhr eröffnet. Die wichtigsten Sicherheitsregeln:

Im Bodenbereich herrscht Maskenpflicht.

Beim Klettern ist eine Maske mitzuführen.

Gurte muss selbst angezogen werden und wird anschließend von den Experten geprüft.

Auf einer Plattform dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten.

Auf dem Boden ist ein Abstand von zwei Metern einzuhalten.

Einweisungen gibt es nur in Kleingruppen.

Infos: kletterwald-freudenberg.de; Tel. 02734-4342964.

Laufen

Die Laufabteilung des TuS Deuz bietet bis einschließlich Pfingstmontag den 1. Virtueller Deuzer Pfingstlauf ein. Jeder, der Spaß am Laufen hat, kann die 15 km-Strecke des traditionellen Deuzer Pfingstlaufs auf eigene Faust absolvieren. Die Strecke mit Start und Ziel am Deuzer Naturfreibad steht jeweils ab 8 Uhr zur Verfügung.

Infos: stefan.brockfeld@tus-deuz.de

Bowling

Wenn es genügend Anmeldungen gibt, kann über Pfingsten in der Bowlingarena in Siegen-Weidenau in Gruppen bis zu zehn Personen gespielt werden. Foto: privat

Für die Bowlingarena Siegen in Weidenau gilt generell: An allen drei Tagen über das verlängerte Pfingst-Wochenende sind Anmeldungen zum Spielen auf den 16 Bahnen möglich. Die Anlage wird jedoch nur geöffnet, wenn es genügend Anmeldungen gibt. Es darf auf einer Bahn mit maximal acht, auf zwei Bahnen mit maximal zehn Personen gespielt werden. Bei der sportlichen Aktivität gibt es keine Maskenpflicht.

Infos/Anmeldungen: info@bowlingarena-siegen.de; Tel. 0271-8708000