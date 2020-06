Silvesterlauf: Eine abgespeckte Version 2020?

Der Arbeitskreis der CVJM Siegen SG will in den nächsten Wochen ein Konzept erstellen. Mit einem „normalen“ Silvesterlauf ist nicht zu rechnen.

Wilgersdorf. Was wird in diesem Jahr aus dem traditionellen Silvesterlauf der CVJM Siegen SG an der Obernautalsperre? Darüber wurde jetzt im Arbeitskreis diskutiert.

Obwohl in Nordrhein-Westfalen durch die letzte Corona-Schutzverordnung vom 30. Mai unter Einhaltung eines individuellen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts Sport im Freien teilweise wieder möglich ist und weitere Lockerungen nach dem 31. August in Aussicht gestellt werden, wenn sich die Corona-Lage weiter gut entwickelt, ist ein Silvesterlauf, wie ihn die Laufenthusiasten in Siegen-Wittgenstein seit vielen Jahren kennen, unrealistisch.

Start in Blöcken?

Dennoch hat der Arbeitskreis beschlossen, mit den Vorbereitungen zu starten und eine Alternativlösung zu erarbeiten, die den dann geltenden Regeln entspricht. Voraussichtlich wird es einen abgespeckten Silvesterlauf 2020 geben mit Starts in Blöcken von z. B. maximal 25 Startern eines Leistungsniveaus mit zeitlichen Abständen.

Überlegt wird auch, nur Onlineanmeldungen zuzulassen, die Wege zur Talsperre abzusperren und auf eine gemeinsame Siegerehrung zu verzichten.