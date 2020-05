Ski-Inline: Training ist möglich, Wettkämpfe sind noch fern

Hesselbach. Klar ist bereits: Deutsche Meisterschaften wird es im Deutschen Skiverband in diesem Jahr nicht geben. Auf anderer Ebene besteht aber Hoffnung.

Im Hesselbacher Wiesengrund ist beim SV Oberes Banfetal wieder Leben eingekehrt, auch im Industriegebiet in den unteren Espen bei Feudingen rollen ab heute die Inliner des SC Rückershausen. In kleinen Gruppen legen die Ski-Inline-Sportler wieder los.

„Als Verein wollten wir die Kinder unbedingt wieder bewegen, die sind heiß wie Frittenfett“, beschreibt André Lehmann, Trainer beim SV Oberes Banfetal, der seit Donnerstag drei Einheiten mit den Kindern und Jugendlichen durchgezogen hat. „Der Spaß ist zurück. Und unsere 30 Sportler, die wir vor Corona in der Gruppe hatten, sind wieder da“, fasst Lehmann die erfreulichsten Erkenntnisse zusammen. Nur zwei Teilnehmer fehlten bisher und wollen noch abwarten.

Tennisbälle statt Stangen

Leicht ist der Wiedereinstieg nicht. Vorerst läuft alles nur in Achtergruppen, mit großem Aufwand sind Warte- und Aufenthaltsbereiche markiert worden, um Abstände einzuhalten. Um das Hygiene- und Trainingskonzept umzusetzen, das der SVO in einem zweiseitigen Papier und mit einer Skizze mit dem Ordnungsamt abgestimmt hat, ist kaum weniger Aufmerksamkeit als zwischen den halben Tennisbällen notwendig, die anstelle von Stangen genutzt werden – die müssten nämlich allesamt desinfiziert werden.

„Aktuell sind die Kinder meistens schon nach einer Stunde halbwegs platt. Sie sind angespannt, weil sie nichts falsch machen wollen“, berichtet Lehmann. Anfängertraining bietet der Verein noch nicht wieder an, da es dort ohne Körperkontakt nicht geht – etwas bei Korrekturen oder bei der Hilfe bei Stürzen.

Ungetrübt ist die Freude über den Neustart während Corona nicht: Die Emotionen bei Fortschritten können nur gebremst raus: Abklatschen ist nicht möglich. Doch klar ist: Unter Einschränkungen zu rollen ist besser als gar nicht zu rollen.

Deutsche Meisterschaften im Ski-Inline fallen aus

Was vorerst weiter fehlt, ist ein Trainingsziel in Form eines Wettkampfes. „Wenn wir dürften, würden wir etwas machen. Eine Veranstaltung mit den Abstandsregeln, wie sie aktuell gelten, ist für mich aber unvorstellbar“, sagt Lehmann, der nicht nur Trainer im SVO, sondern auch Ski-Inline-Referent im Deutschen Skiverband ist. Er rechnet vor: „Bei 100 Startern bräuchten wir mit unserem Konzept 1200 Quadratmeter nur an Wartefläche.“

Nationale Rennen im DSV wird es deshalb nicht geben, dies ist schon beschlossen. Hoffnung gibt es noch für Vereinsmeisterschaften oder kleine Rennen im Westdeutschen Skiverband: „Da gibt es weniger Starter und man braucht weniger Vorlauf. Im Zweifel werden wir aber eher ein großes Ferientrainingslager als ein Rennen machen.“