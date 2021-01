Skilanglauf-Challenge sorgt für „gewisse Vergleichbarkeit“

Girkhausen/Willingen Wettkämpfe gehen nicht, doch auf der Steinert steigt ein inoffizieller Vergleich. Fünf Wittgensteiner unter den Streckenschnellsten

Sportfeste sind zwar seit Monaten nicht zulässig, dennoch war im Skilanglaufzentrum auf der Steinert ein Rennkurs abgesteckt. Papierfähnchen in verschiedenen Farben wiesen an der frisch gespurten Loipe den Weg – grüne für eine 1,2-Kilometer-Runde, rote für eine 2,4-Kilometer-Schleife.

Was bei Volksläufen im Sommer und Herbst praktiziert wurde, übernimmt nun auch der Deutsche Skiverband für Langlauf-Vergleiche an der Basis, die Sportler einzeln absolvieren können. Der zeitliche Rahmen bei Girkhausen beschränkte sich auf drei Tage, doch innerhalb dieser war ein Lauf zu jeder Uhrzeit möglich, um Gruppenbildungen zu vermeiden.

„Wir haben einen so guten Winter, dass jeder seinem Training nachgehen kann“, freut sich Landestrainer Stefan Kirchner, der den als „Challenge“ bezeichneten Vergleich organisierte. „Nun haben wir zumindest eine gewisse Vergleichbarkeit mit konkreten Zahlen, die eine Aussage zum Leistungsstand zulässt“, ergänzt der Winterberger.

Von einer „gewissen Vergleichbarkeit“ spricht er, weil die Ergebnisse nicht exakt wie bei einem echten, zentral durchgeführten Wettkampf mit Zeitnahme und Schiedsrichtern ist. Die Messung erfolgt nämlich über GPS-Tracker wie Polar, Strava oder Suunto. Diese sind nicht auf die Zehntelsekunde oder auf den Meter zuverlässig, was aber verschmerzbar ist, weil es auf regionaler Ebene ohnehin selten auf Zahlen hinter dem Komma ankommt. Da aber Wetter- und Schneebedingungen innerhalb von drei Tagen variieren und auch Schummeleien nicht ausgeschlossen sind, war eine Punktewertung oder gar eine Siegerehrung kein Thema.

„Wir hatten 96 Teilnehmer, kaum weniger als normalerweise. Es haben sich auch Biathleten, Kombinierer und auch einige Sportler ohne bisherige Wettkampferfahrung beteiligt“, stellt Kirchner mit Blick auf den Wettkampf in freier Technik fest, bei dem je nach Altersklasse 1,2 bis 9,6 Kilometer zu bewältigen waren. Die Streckenschnellsten waren Max Bernshausen (SC Rückershausen, U20) in 27:28 Minuten über 9,2 km, Lena Müsse (VfL Bad Berleburg, U18) in 26:20 Minuten über 7,2 km, Jan Dragowski (SC Girkhausen, U15) in 14:03 Minuten über 4,8 km, Janne Brandenburger (SC Girkhausen, U13) in 7:59 Minuten über 2,4 km und Vegard Motte (SC Girkhausen, U10) in 4:37 Minuten über 1,2 km.

Training statt Silvesterlauf

In Willingen folgte jetzt eine zweite Challenge in klassischer Technik. Den ersten Wettbewerb dieser Art haben der Westdeutsche und der Hessische Skiverband zum Jahreswechsel als Silvesterlauf in der Crosslauf-Variante ausgeschrieben, an dem sich die Wittgensteiner Vereine aber nicht beteiligten – sie nutzten mit dem Schnee nach Weihnachten stattdessen die Gelegenheit, in den Höhenlagen in ihrer eigentlichen Kernsportart zu trainieren.