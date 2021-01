Skilanglauf: Das Loipen-Angebot in der Region wächst wieder

Siegen-Wittgenstein/Kreis Olpe Skilanglauf ist auch in mittleren Lagen teilweise wieder möglich. Bei den Ski-Fachgeschäften gibt es inzwischen Engpässe.

Nach der Schneeschmelze der vergangenen Woche hat der Traum-Winter mit einigen Zentimetern Neuschnee seit Samstag ein Comeback gefeiert, über das sich Rodler, Wanderer und vor allem Skilangläufer freuen. Für letztere gibt es nun wieder eine deutlich größere Auswahl an gewalzten und gespurten Loipen.

Skilanglauf ist trotz der Pandemie weiter zulässig, jedoch gilt es die allgemeinen Hygiene-Gebote sowie die Kontaktbeschränkungen weiterhin zu beachten. Neues Material oder Leih-Ski sind bei einigen Fachhändlern, etwa Sport Wemhoff in Altastenberg oder Intersport Langenbach in Siegen, im Außerhausverkauf erhältlich. Wegen der hohen Nachfrage bestehen jedoch teilweise Engpässe.

Weniger eisige Stellen

Dank des Neuschnees herrschen in den hoch gelegenen Skilanglaufzentren bei Girkhausen, Wunderthausen, am Sohl sowie am Rhein-Weser-Turm nun auch an den Stellen wieder gute Bedingungen, wo es zuvor eisig war oder sich Erde und Steinchen von unten durchdrückten. Wer Auswahl hat, kann hier also durchaus wieder das bessere Material nutzen und muss nicht zwangsläufig die „Schotterski“ nehmen.

Noch nicht genügend Schnee gibt es für die Schleifen des TSV Aue-Wingeshausen, doch der könnte noch kommen – für Dienstag ist weiterer Neuschnee angekündigt. Der TuS Erndtebrück hat am Montagnachmittag die Wiesenrunde am Gickelsberg sowohl für die Skating-Technik als auch für die klassische Technik neu gewalzt und gespurt. Für das Präparieren der Waldrunden reichte die Auflage noch nicht.

Auch der SC Rückershausen hat zumindest einen Teil seiner Strecken wieder gespurt. Die einsteigerfreundliche Runde am Aberg steht wegen von unten durchdrückender Nässe noch nicht wieder zur Verfügung, wohl aber die 5,6-Kilometer-Runde („Karrenplatz-Loipe“) – für beide Techniken. Neue Wege geht der SCR beim Thema Refinanzierung. Über einen auf der Homepage sowie auf Infoschildern an der Loipe aufgedruckten QR-Code sind Spenden für den ehrenamtlichen Einsatz der Spurgeräte nun binnen einer Minute via Paypal möglich. Klassische Überweisungen oder eine Bargeldspende in die entsprechende Box sind aber auch weiter möglich.

Doppelspur am Dreiherrnstein

Auch die 10 Kilometer lange Dreiherrnstein-Loipe, die nur in klassischer Technik genutzt werden kann, ist wieder verfügbar. Bei einer Schneehöhe von 20 bis 25 Zentimetern und mit einer zweizügigen Klassik-Spur herrschen wieder gute Bedingungen. Der Einstieg ist von Zinse aus sowie aus dem Siegerland von der Oberndorfer Höhe aus möglich. Keine Informationen liegen uns zur Loipe ab der Haincher Höhe vor.

Für Skilanglauf-Sportler aus dem Siegerland stehen zudem die Loipen des SV Lützel zur Verfügung. In südlicher Richtung ist, knapp hinter der hessischen Grenze, das Skilanglaufzentrum des SC Breitscheid am Flugplatz zwischen Breitscheid und Rabenscheid wieder eine Alternative. Die Waldloipe ist allerdings noch nicht gespurt, zudem kann es Schneeverwehungen geben. Am Stegskopf bei Emmerzhausen sind bei einer Schneehöhe zwischen 7 und 20 Zentimetern am Montag drei Kilometer gespurt worden.

Und im Kreis Olpe? Neben der Knülle-Loipe am Rhein-Weser-Turm ist auch auf dem Ebbekamm wieder etwas möglich. Zwischen Weltringhausen und der Nordhelle ist schon am Sonntag neu gespurt worden.