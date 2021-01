Skilanglauf: Nicht alle Loipen sind zerschmolzen

Am Albrechtsplatz, beim Einstieg zur Steinertloipe des SC Girkhausen, ist am Wochenende wieder viel Betrieb zu erwarten. Unser Foto ist am vorletzten Wochenende entstanden, zuletzt ist der Schnee wegen des Tauwetters von den Bäumen gerutscht.

Siegen-Wittgenstein/Hochsauerland Trotz des Tauwetters der vergangenen Tage ist Skilanglauf in der Region weiter möglich. Gegenüber der Vorwoche ist eine Loipe neu dabei

Tauwetter und teils starker Regen haben die Möglichkeiten für Skilanglauf in den vergangenen Tagen stark reduziert, vor allem in mittleren Lagen bis 650 Meter. Im Siegerland sind die Loipen bei Lützel und die ohnehin von Wanderern stark in Mitleidenschaft gezogenen Spuren auf der Haincher Höhe nicht mehr nutzbar. Am Flugplatz bei Breitscheid, auf 650 Metern Höhe knapp hinter der Kreisgrenze in Hessen, hält sich zwar noch eine ganz dünne Schneedecke. Wirklich ratsam ist die Anreise aber nicht.

Besser sieht es im Wittgensteiner Land aus, wo sich der Schnee in den Langlaufzentren bei Girkhausen und Wunderthausen in ausreichender und stark verdichteter Menge trotz des Tauwetters gehalten hat. Die Bedingungen sind zwar nicht mehr optimal, aber noch gut – und ab Samstagabend ist Neuschnee gemeldet. Bis dahin könnte es stellenweise etwas eisig werden, falls es in der Nacht zum Samstag friert. Wer auf Fellski umsteigen kann, hat aktuell Vorteile.

An der Pastorenwiese hatte das Tauwetter den positiven Nebeneffekt, dass der Schnee von Bäumen gerutscht ist. Schneebruchgefahr besteht nicht mehr, die Loipen sind wieder freigegeben. „Heute Abend haben vier unserer ehrenamtlichen Helfer, eingeteilt in Zweiergruppen, vier Stunden lang unserer Loipen vom Schneebruch befreit“, berichtet der Verein auf seiner Homepage. Die inzwischen wieder aktivierte Webcam zeigt zwar, dass das von Kindern errichtete Iglu, ein beliebtes Fotomotiv der vergangenen Wochen, ziemlich zusammengesackt ist. Zu sehen ist aber auch eine geschlossene Schneedecke mit frischen Langlaufspuren.

Rote Ampel bei Rückershausen, geschlossene Schneedecke am Sohl

Stellenweise grüner Untergrund ist hingegen an der Skihütte am Erndtebrücker Gickelsberg zu sehen, wenngleich sich eine Rest-Schneeauflage an den gewalzten Skating-Loipen noch gehalten hat. Auf Rot steht derweil die Ampel beim SC Rückersausen. „Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist Langlauf nicht möglich“, heißt auf der SCR-Homepage. Eine noch geschlossene Schneedecke hat sich dagegen am Sohl bei Fischelbach gehalten – und sobald neuer Schnee komm, soll auch gespurt werden.

Und im Hochsauerland? Bei Küstelberg, am Winterberger Kuhlenberg, bei den Höhendörfern sowie oberhalb von Willingen wird Skilanglauf noch möglich sein, wenngleich es bei tiefergelegenen und tendenziell „nasseren“ Passagen womöglich auch mal einige Meter zu Fuß weitergehen muss.

Auf der Infoseite der Nordicsport-Arena Sauerland gibt es weiter keine offiziellen und tagesaktuellen Loipenberichte, wenngleich die Sorge vor chaotischen Zuständen an den nordischen Skizentren nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen verflogen ist.

Gute Spendenbereitschaft

Erfreulich ist für die angeschlossenen Vereine, dass auch ohne Werbung und ohne Loipenticket-Verkauf Spenden in ausreichender Höhe hereinkommen, um die Betriebskosten für die Spurgeräte zu decken. Eine Unterstützung ist durch Geldspenden in die entsprechenden Boxen an den Skihütten sowie per Überweisung oder durch eine Mitgliedschaft in der Nordicsportarena möglich.