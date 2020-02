Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SKV und die TurnTalentSchule

Die Siegerländer KV wurde 1973 gegründet. Ihr gehören zurzeit acht Trägervereine an. Die SKV gehört zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Turn-Liga und wurde 1978 und 1979 Deutscher Meister.

Vor 40 Jahren wurde das Kunstturnzentrum in Dreis-Tiefenbach eingeweiht. Es ist seit vielen Jahren eine zertifizierte DTB-TurnTalentSchule und Landesleistungsstützpunkt für männliches Gerätturnen.

In der TurnTalentSchule trainiert zurzeit die Rekordzahl von 40 Jungen, so dass der Platz in der Halle kaum noch ausreicht.