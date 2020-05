So freut sich Mama Mockenhaupt über Geburt ihrer Tochter

Ihr Glück ist riesig - denn das „Butzelchen“, wie Sabrina Mockenhaupt ihr Baby während der Schwangerschaft nannte, ist da! Nachts um halb vier erblickte die kleine Ruby Olivia am Mittwoch das Licht der Welt. Der ganze Stolz der Familie Mockenhaupt-Gregor - im August hatten sich die 39-Jährige und ihr Mann Kay das Ja-Wort gegeben – misst 54 Zentimeter und bringt aktuell 2920 Gramm auf die Waage. „Endlich bist Du da!“, postete die Mama auf Instagram.

In den sozialen Medien hatte das Langstrecken-Ass aus dem Siegerland ihre vielen Fans auch über die Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten, sich in den letzten Tagen vor der Geburt aber dann doch zurückgehalten.

Allein 45 DM-Titel geholt

Die geborene Siegenerin ist ansonsten kein zurückhaltender Typ - und das war „Mocki“ auch sportlich nie. Erst 2018 beendete die Langstreckenläuferin aus Wilgersdorf ihre Karriere, bis dahin hatte das 1,55 Meter „große“ Energiebündel etliche Titel eingesammelt.

45 Deutsche Meistertitel auf der Bahn, der Straße und im Gelände, vier Medaillen bei internationalen Meisterschaften, Teilnahme an den Olympischen Spielen 2004 in Athen, 2008 in Peking und 2012 in London, an mehreren Welt- und Europameisterschaften, zwölf Mal „Sportlerin des Jahres“ unserer Zeitung – dies ist die Kurzversion der größten Erfolge von Sabrina Mockenhaupt-Gregor.

Auch im Fernsehen ein Star

Den letzten DM-Titel ihrer beeindruckenden Karriere gewann sie im September 2017 im 10 km-Straßenlauf. Im Herbst ihrer „Lauf“-Bahn konzentrierte sich „Mocki“ verstärkt auf die Halbmarathon- und Marathon-Distanzen, war auch hier eine der Besten in Deutschland und Europa..

Seit dem Ausstieg aus dem Leistungssport, der auch durch einen langwierigen Ermüdungsbruch begründet war, war Sabrina Mockenhaupt-Gregor immer wieder in unterhaltsamen Fernsehsendungen zu sehen. Ihren größten Auftritt hatte sie bei der RTL-Live-Show „Let’s Dance“ im vorigen Jahr. Hauptdarstellerin ist jetzt aber ganz sicher jemand anders: „Butzelchen“ Ruby Olivia.