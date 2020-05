Spielertrainer: Zwischen Autorität und Leistungsdruck

Vincent Kompany, Edgar Davids, Wayne Rooney, Gennaro Gattuso und sogar Joachim Löw – die Liste der prominenten Fußball-Spielertrainer im Profibereich ist kurz. Noch kürzer ist jedoch die Liste der erfolgsgekrönten Engagements der Profis, die in Personalunion als Spieler und Übungsleiter aufliefen. Nur ganz selten wird diese Konstellation von höherklassigen Vereinen gewählt.

Anders verhält es sich im Amateurbereich, wo insbesondere in der Kreisliga das Konzept des spielenden Trainers verhältnismäßig häufig Anwendung findet. So auch im Altkreis Wittgenstein, wo der SV Schameder in Person von Jan Kevin Knebel und der SV Feudingen mit Sascha Schwarz auf Spielertrainer setzen. Auch beim VfB Banfe kommt Trainer Rene Röthig immerhin auf sieben Einsätze. Während man bei Röthig allerdings von unverhofften Einsätzen als Spieler sprechen kann, sind bei Feudingen und Schameder die Auftritte der Übungsleiter in Spielklamotten eingeplant.

Fingerspitzengefühl gefragt

Für die Vereine scheint eine solche Lösung im ersten Moment wie eine Win-win-Situation zu sein. Nicht nur erhält das Team einen guten Spieler, sondern auch die oft problematische Trainerfrage ist auf einen Schlag gelöst. Doch der Posten als Spielertrainer bringt einige Gefahren mit sich, verlangt Fingerspitzengefühl und ein hohes Maß an Selbstkritik.

„Generell leidet die eigene Leistung darunter, wenn man sich auf dem Feld nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf das ganze Team konzentrieren muss. Alles andere wäre Schönrederei“, erklärt beispielsweise Feudingens Coach Sascha Schwarz, der in dieser Spielzeit in 19 Spielen mitwirkte, 17 davon über die kompletten 90 Minuten. „Häufig“, so Schwarz weiter, „übersieht man auf dem Platz elementare Dinge, die einem von außen auffallen würden.“

In das selbe Horn stößt auch Jan Kevin Knebel vom SV Schameder, der seinerseits bei 13 Partien als Spieler mitwirkte – zwölf davon über die volle Distanz. „Viele Dinge fallen einem von außen eher auf. Es ist auf jeden Fall schwieriger, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Wichtig ist es seine eigene Leistung zu bringen, denn ich kann kaum meine Jungs kritisieren, wenn ich selbst nicht gut gespielt habe“, so der 31-Jährige, der indes froh ist, dass er mit Kai Jiménez Härtel einen fachkundigen Co-Trainer an der Seitenlinie stehen hat, der das gesamte Geschehen überwachen kann. „Dieser Umstand macht es schon besser. Letztes Jahr ging es auch alleine, aber ich merke den Unterschied schon deutlich, wenn noch jemand von außen auf das Geschehen schauen kann.“

An Spieltagen übernimmt der Co

Im Spiel ist es schwierig alle wichtigen Situationen richtig einschätzen zu können. Spielertrainer Sascha Schwarz (rechts) vertraut deshalb auf die Meinung seines Co-Trainers Philipp Schneider. Foto: Florian Runte

Auch für den 30-jährigen Schwarz ist sein Co-Trainer Philipp Schneider deshalb absolut unverzichtbar. „Ich kann quasi das Geschehen im Spiel beobachten, die Gefühlslagen und Situationen der Spieler einschätzen, Philipp sieht dann von der Seitenlinie alles, was mir entgeht. Das ergänzt sich dann bei der Halbzeitansprache sehr gut. Ohne einen starken und fachkundigen Co-Trainer kann ich mir dieses Konzept aber nur schwer vorstellen“, versichert Schwarz, der an Spieltagen die Verantwortung nahezu komplett in die Hände seines Assistenten legt. „Ich bin dann Spieler und muss genau so kritisiert werden, er hält dann auch die Ansprachen.“

Verantwortung teilen

Auffällig ist bei beiden Teams, dass sowohl das Kapitänsamt, als auch das schießen von Elfmetern nicht vom spielenden Übungsleiter übernommen wird. Das hat für beide Trainer einen einfachen Grund: Andere Spieler müssen Verantwortung übernehmen und sowohl Schwarz als auch Knebel wollen sich nicht zu sehr in den Fokus drängen. „Der Kapitän ist das Bindeglied zwischen Mannschaft und dem Trainer und auch ein Ansprechpartner für Spieler die unzufrieden sind. Da würde es nur Probleme geben, wenn das der Trainer selbst ausfüllt. Nur weil ich der Trainer bin und mal höher gespielt habe, bin ich ja nicht der König auf dem Platz. Ich dürste sicher nicht danach alles selbst zu machen“, macht Knebel seine Sicht deutlich, Schwarz sieht es ebenso.

„Ich stehe bei solchen Wahlen nicht zur Diskussion. Es ist ohnehin schon schwer genug die Autorität zu wahren, wenn ich selbst Fehler im Spiel mache. Dann muss ich sicher nicht noch Kapitän sein. Viel eher muss ich mit Leistung und Einsatz vorangehen.“

Das Anforderungsprofil eines Spielertrainers scheint also äußerst anspruchsvoll zu sein. Nicht nur müssen die Übungsleiter mit taktischer Finesse und abwechslungsreichem Training überzeugen, sondern dürfen sich auch am Spieltag auf dem Feld keine Blöße geben – Ausreden fallen weg. Vielleicht ist dieses Modell deshalb so selten – die Fallhöhe für Trainer ist hoch.