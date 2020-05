Sportfeste bis Ferien-Ende gestrichen

Siegerland. Die meisten Laufveranstaltungen und der LA-Senioren-Cup in Siegen-Wittgenstein sind abgesagt worden. Im Herbst könnte aber noch was gehen...

Der traditionsreiche Deuzer Pfingstlauf am Samstag fällt nicht ganz ins Wasser. Virtuell soll am langen Pfingst-Wochenende gelaufen werden (wir berichteten). Der TuS Deuz hat die klassische 15-km-Strecke präpariert, gekennzeichnet, so dass sich keiner „verirrt“. Die kürzeren Distanzen können interessierte Läuferinnen und Läufer auch irgendwo anders absolvieren und sich mit ihren Zeiten melden, damit sie für den Ausdauer-Cup erfasst werden.

„In Deuz kann jeder Vollgas geben“, so Karl Steiner, der erstmals - nach 30 Jahren - ein entspanntes Pfingstwochenende erlebt und es gestern auch schon mit seiner Ehefrau Monika für eine Radtour an die Biggetalsperre nutzte. „30 Leute waren zu unserem traditionellen Mittwoch-Laufabend an der Strecke, soviel wie noch nie und haben meist die lange Runde gemacht“, so Karl Steiner weiter. „Hochbetrieb wird besonders vormittags erwartet, jeweils ab 8 Uhr haben sich die ersten Läuferinnen und Läufer angekündigt, das wird interessant.“

Herbst-Veranstaltungen noch offen

Dagegen bleibt es bei einer (fast) kompletten Absage aller weiteren heimischen Volksläufe und Sportfeste – zumindest bis nach der Sommerferienzeit (bis 30. August). Der Wittgensteiner Firmenlauf in Bad Berleburg, geplant am Mittwoch, 10. Juni, ist ebenfalls gestrichen. Außerdem streicht die LG Wittgenstein den wieder an mehreren Wettkampf-Orten geplanten Schüler-Cup, da man sich „nicht in der Lage sieht, Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren gemäß der Corona-Schutzverordnung im Wettkampf entsprechend zu betreuen“.

Ob der LA-Senioren-Cup im September in Helberhausen – hier ein Foto aus dem Vorjahr – stattfindet, ist noch offen. Foto: karl-heinz messerschmidt

Ohne einen Lauf endet bereits die kleine, dreiteilige SVB-3-Städte-Tour, da nach Ferndorf und Netphen auch der 14. „Meilenlauf“ in Langenholdinghausen (6. Juni) aufgrund der zu hohen Auflagen nicht ausgetragen werden kann. An dieser Hürde scheitert auch eine Woche später der „Giebelwaldlauf“ in Mudersbach (13. Juni) sowie der tags zuvor dort geplante LA-Senioren-Cup auf dem Sportplatz am Dammicht. Apropos LA-Cup: Für diese Serie haben alle Veranstalter, außer der TSG Helberhausen, wo der letzte Wettkampf ausgetragen wird (diesmal am 19. September geplant), abgesagt.

Zu den Absagen zählen das Gillerbergfest (21. Juni) sowie die Abendsportfeste in Arfeld (26. Juni), Vormwald (17. Juli) und Aue-Wingeshausen (31. Juli). Offen ist noch der Molzberglauf (3. Juli) im Rahmen des Ausdauer-Cups.