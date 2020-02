Sportfreunde Siegen auf ganzer Linie erfolgreich

Siegen. Das war eine perfekte Pokalbilanz! Alle drei Jugendmannschaften der Sportfreunde Siegen haben sich in ihren Zweitrundendenspielen auf Verbandsebene durchgesetzt und dürfen sich in der nächsten Runde nun auf teilweise attraktive Gegner freuen.

A-Junioren

Sportfreunde Siegen - Hammer SpVg 1:0 (0:0). Wie schon im mit 2:1 in letzter Sekunde gewonnenen Punkte-Nachholspiel vor kurzem tat sich Siegen gegen den Liga-Rivalen sehr schwer, behielt aber letztlich verdient die Oberhand. Und erneut gelang Stürmer Elvin Tricic der entscheidende Treffer.

Mit ordentlich Gegenwind bekamen die Sportfreunde in der ersten Halbzeit wenig auf die Kette. Die größte Chance hatte nach einer guten halben Stunde Elvin Tricic auf den Schlappen, doch nach abgepralltem Schuss von Jannik Selter zog er aus acht Metern drüber. Die Gäste agierten auf dem Kunstrasenplatz des Leimbachstadions sogar gefälliger – allerdings nur bis zum Strafraum, so dass Siegens Torwart Alexander Kahlert kaum Arbeit hatte. Daran änderte sich auch im zweiten Durchgang wenig, weil die Sportfreunde jetzt das Heft in die Hand nahmen und dafür auch die Windunterstützung nutzten.

Scheiterte der stets gefährliche Elvin Tricic nach einem Foul an Jannik Selter mit einem Elfmeter an Hamms Torwart Lars Sören Stuhr (55.), so glückte ihm neun Minuten später der entscheidende Treffer – und das mit seinem eher schwächeren rechten Fuß. Groß in Gefahr kam dieser knappe Vorsprung nicht, weil Siegen in der Defensive gut stand, auf der anderen Seite aber die Konterchancen nicht konsequent zu Ende spielte.

B-Junioren

RW Ahlen - Sportfreunde Siegen 2:4 nach Elfmeterschießen (2:2, 2:0). Beim Tabellenvierten der Landesliga 1 drohte dem Westfalenligisten das Zweitrunden-Aus, denn Ahlen führte nach der ersten 40 Minuten durch die beiden Tore von Niklas Rauh (16./31.) mit 2:0. Bis dahin hatten die Gäste eine enttäuschende Leistung gezeigt, wussten sich aber nach dem Seitenwechsel zu steigern und wurden dafür – wenn auch spät – belohnt. Dem 1:2 von Tim Burkert (64.) ließ Marvin Schulz nur vier Minuten später das 2:2 folgen. In die Schlussphase und ins direkt folgende Elfmeterschießen ging es nach einer Roten Karte für Ahlen (70.) in numerischer Überzahl. Nachdem Ahlen zwei Strafstöße nicht hatte verwandeln können, die Sportfreunde aber vier Mal getroffen hatten, war der glückliche Drittrundeneinzug für die Siegener doch noch geschafft.

C-Junioren

1. FC Gievenbeck - Sportfreunde Siegen 8:10 nach Elfmeterschießen (5:5, 3:2). Pokaldrama im Münsterland! Erst nach insgesamt 18 Toren jubelten die Sportfreunde Siegen über den Einzug in die dritte Westfalenpokalrunde. Bis dahin war es für den Westfalenligisten beim Sechsten der Landesliga 1 ein nicht nur hartes Stück Arbeit., sondern auch ein Wechselbad der Gefühle. Vorne hui, hinten pfui – so ließen sich die 70 Minuten zusammen fassen.

Den frühen 0:1-Rückstand durch Leon Richter (5.) drehte Siegen per Eigentor von Felix Overhues (9.) und Luis Schneider (30.) in eine 2:1-Halbzeitführung. So richtig turbulent wurde es nach dem Seitenwechsel: Gievenbeck gelang per Doppelschlag durch Reza Asadollahi Alle (37.) und erneut Leon Richter (38.) das 3:2. Was Gievenbeck konnte, gelang auch Siegen: Marius Burkert egalisierte zum 3:3 (50.), Lukas Herb sorgte mit dem 4:3 nach 62 Minuten für die zweite Sportfreunde-Führung in dieser turbulenten Begegnung. Weiter ging’s: 4:4 durch Reza Asadollahi Alle (65.), 4:5 durch Dennis Münker in der letzten Minute und 5:5 durch Merwan Mohamed Ali in der Nachspielzeit.

Es ging an den Elfmeterpunkt, und hier behielt der Siegener Nachwuchs die Nerven, denn alle fünf Schützen verwandelten: Levin Leandro Delli Liuni, Marius Burkert, Luis Schneider, Lukas Herb und Arlind Shpatollaj.