Die U15 der Sportfreunde Siegen bezwang den SC Wiedenbrück mit 3:1. Ein Teilerfolg gelang der U19 in einer turbulenten Schlussphase in Gievenbeck.

Sportfreunde Siegen U15: Wichtiger Sieg im Abstiegskampf

Siegen. Noch bevor Orkantief „Sabine“ sein Unwesen treiben konnte, sammelten zwei der drei Westfalenliga-Teams der Sportfreunde Siegen weitere Punkte. Besonders bedeutsam war der Sieg der C-Junioren gegen den SC Wiedenbrück. Das Spiel der U17 bei der U16 des FC Schalke 04 fiel am Sonntag aus.

A-Junioren

Westfalenliga: 1. FC Gievenbeck - Sportfreunde Siegen 1:1 (0:0). Was war das eine turbulente Schlussphase am Samstag in Gievenbeck! Mit 0:0 ging es in die letzte Viertelstunde. Als Julian Wienold den Ball aus Nahdistanz an die Hand bekam, wurd auf Elfmeter für Gievenbeck entschieden, den Linus Vette zum 1:0 für die Münsterland verwandelte (75.). „Danach haben wir alles nach geschmissen, mit Mann und Maus gestürmt“, berichtete Siegens Trainer Dirk Spornhauer.

Beinahe noch gewonnen

Als der eingewechselte Roko Juricic in der 87. Minute per Kopf die Großchance zum 1:1 nicht genutzt hatte, schien die Niederlage für die Sportfreunde besiegelt, doch dann brach die fünfte Minute der Nachspielzeit an: Der Eckball von Jannik Selter wurde verlängert, landete bei Anton Uebach, und ausgerechnet der kleinste Sportfreunde-Stürmer köpfte das Ding zum 1:1 in die Gievenbecker Maschen. Und mit dem finalen Angriff der hektischen Partie wäre den Gästen beinahe sogar noch das 2:1 geglückt, doch Elvin Tricic zögerte bei seinem Lauf Richtung Tor zu lange, wurde noch im allerletzten Moment abgegrätscht.

„Ein Sieg wäre aber des Guten zuviel gewesen“, blieb Dirk Spornhauer in seiner Beurteilung fair, denn schon vor der Pause hatten sich die beiden Teams auf dem engen Platz zwar keinen Leckerbissen, aber eine ausgeglichene Partie mit zunächst wenigen Torchancen auf beiden Seiten geliefert. Stattdessen gab es viel Kampf, viel Leidenschaft. „Es knallte an allen Ecken und Enden“, sagte Spornhauer, der auch deshalb zufrieden war, weil ihm gleich neun Spieler aus dem Stammkader gefehlt hatten.

C-Junioren

Westfalenliga: Sportfreunde Siegen - SC Wiedenbrück 3:1 (1:0). Mit diesem dritten Saison-Dreier zog der Aufsteiger aus Siegen mit dem SC Wiedenbrück nach Punkten gleich, wegen der besseren Tordifferenz sogar vorbei und landete im Abstiegskampf einen wichtigen Erfolg gegen einen direkten Mitkonkurrenten.

Der Wiedenbrücker Daniel Escudero Eberhardt (l.) im Zweikampf mit David Jung von den Sportfreunden Siegen. Foto: Rene Traut

Nach einer ersten Phase des gegenseitigen Abtastens kamen die Gastgeber immer besser auf Touren. Das 1:0 durch Rachid Allaoui war deshalb ebenso folgerichtig wie verdient (30.). Rachid Allaoui war es auch, der mit dem 2:0 in der 43. Minute die Weichen vorzeitig auf „Sieg“ stellte. Mit dem 3:0, das Luis Schneider nach einer guten Stunde erzielte, war der Gegner endgültig in die Knie gezwungen, Wiedenbrücks 1:3 durch Milos Prokic (70.+1) nur ein Schönheitsfehler.