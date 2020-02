Sportfreunde Siegen verschenken „Dreier“ in Holzwickede

Beim 0:0 im Nachholspiel in Holzwickede vergeben die Sportfreunde Siegen in der zweiten Halbzeit mehrere hochkarätige Chancen.

Holzwickede. Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen hat auch das zweite Pflichtspiel in diesem Jahr nicht gewonnen, mit dem 0:0 im Nachholspiel beim Holzwickeder SC nach der 1:2-Niederlage sieben Tage zuvor beim FC Eintracht Rheine aber wenigstens einen Punkt geholt. Und der war hochverdient.

Die Zuschauer im Montanhydraulik-Stadion sahen eine von viel Wind und Kampf, aber wenigen Höhepunkten geprägte erste Halbzeit mit jeweils nur einer guten Chance: Nach zwölf Minuten rettete Siegens Torwart Christoph Thies gegen Nico Berghorst per Fußabwehr, kurz vor der Pause scheiterte Siegens Stürmer Jakob Pistor am Holzwickeder Keeper Malte Hegemann.

Halbzeit zwei sah eine deutlich verbesserte Sportfreunde-Mannschaft, die den Gegner nun über weite Strecken beherrschte, in der Abwehr zur Freude von Trainer Tobias Cramer so gut wie nichts anbrennen ließ und sich selbst dank vieler gewonnener Zweikämpfe im Mittelfeld mehrere Chancen herausspielte. Die wurden hochkarätiger, je länger die Partie dauerte.

Ackerte viel, blieb aber glück- und torlos: Siegens wuchtiger Stürmer Jakob Pistor. Foto: Lutz GroßmanN

Nach 54 Minuten verzog Berkan Koc aus acht Metern freistehend, dann zögerte Yannick Wolf nach sehenswerter Kombination der Siegener im HSC-Strafraum in idealer Schussposition zu lange, konnten die Gastgeber die Situation klären (76.). Dieses 1:0, es lag in der Luft und wäre für die Gäste aus verdient gewesen, doch es sollte auch in der mit Abstand besten Chance nicht klappen: Nach 78 Minuten liefen Jakob Pistor und der Sekunden zuvor eingewechselte Jan Peters alleine auf Malte Hegemann zu, doch Peters verstrickte sich einen Zweikampf mit dem HSC-Torwart anstatt den Ball quer auf den völlig freistehenden Pistor zu passen, der nur hätte einschieben müssen. Und als Hegemann auch noch den Kopfball von Björn Jost aus sechs Metern reflexartig abwehrte(88.), war auch die letzte Siegener Möglichkeit vertan, der „Dreier“ damit verpasst.