Sportfreunde Siegen: Zwei weitere Vertragsverlängerungen

Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen hat die Verträge mit Marcel Becker und Till Hilchenbach um ein weiteres Jahr verlängert.

Marcel Becker, der zur Saison 2018/2019 vom TuS Erndtebrück ins Siegerland gewechselt ist, geht somit in seine dritte Spielzeit. In der Oberliga Westfalen hat der 24-Jährige bereits 40 Partien für die Sportfreunde bestritten. Cheftrainer Tobias Cramer freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Marcel hat uns im Trainerteam überzeugt, deswegen wollten wir ihn gerne halten. Er passt menschlich super ins Team, hat ein enormes Entwicklungspotenzial und wird sich in unserer jungen Mannschaft sicher weiter etablieren.“

Till Hilchenbach spielt seit der Saison 2019/2020 bei den Sportfreunden, wechselte ebenfalls vom Pulverwald ins Leimbachtal. Der Innenverteidiger kam in der Oberliga Westfalen zehn Mal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.

Hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert: Till Hilchenbach. Foto: verein

„Till hat aufgrund seiner Leistungen in der Rückrunde einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Bei ihm ist sicherlich noch Luft nach oben, aber er ist ein guter Innenverteidiger mit Entwicklungspotenzial“, sagt Tobias Cramer.