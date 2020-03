SpVg. Niederndorf schockt VfL Klafeld-Geisweid

Siegerland. Im Kampf um die Spitzenposition lässt der VfL Klafeld-Geisweid mit einer Heimniederlage Federn. Den Patzer nutzt der Tabellenführer aus Mudersbach/Brachbach aber nur bedingt.

SV Netphen - SV Germania Salchendorf II 2:1 (1:0). Sieg im Johannland-Derby und den Rivalen vom Wüstefeld auch gleichzeitig in der Tabelle überholt! Der Sonntag verlief für den SV Netphen durchaus perfekt. „Angesichts der personellen Lage bei uns war ich mit der Leistung mehr als zufrieden. Die Mannschaft hat sehr diszipliniert agiert und das Spiel verdient gewonnen. Vielleicht hätten wir das Spiel früher entscheiden können, dann wäre es hinten heraus nicht nochmal eng geworden“, sagte SVN-Coach Stephan Schwarz. Sein Torjäger vom Dienst, Janik Zöller, traf in der 39. Minute zum 1:0. Tumay Kaplan ließ knapp 20 Minuten nach dem Wiederanpfiff das 2:0 folgen (64.). Felix Hartmann verkürzte nur noch auf 1:2 (84.).

FC Wahlbach - VfB Burbach 3:1 (1:1). Burbachs Trainer Tobias Rath war nach dem Spiel doch etwas enttäuscht: „Wir hatten heute einen rabenschwarzen Tag. Die Jungs waren zwar heiß und die Einstellung vor diesem Derby hat gestimmt, aber irgendwie haben wir es spielerisch nicht auf den Rasen gebracht.“

Dem Wahlbacher 1:0 durch Ronalnto Tsela (33.) ließ Marlon Hoffman nur zwei Minuten später den Ausgleich folgen. „In der zweiten Halbzeit kam dann alles zusammen. Ein Eigentor und auch eine unnötige Rote Karte am Ende, einfach ein gebrauchter Tag“, sagte Tobias Rath. Das Eigentor des Burbachers Joao Miguel Xandinho brachte den FCW zurück auf die Siegerstraße (64.). Das 3:1 durch Turgut Öztürk machte dann den Deckel auf das Spiel (70.). Die „unnötige Rote Karte“ ging auf das Konto von Jonas Knaup, der sich ein heftiges Foulspiel auf Höhe der Mittellinie leistete (88.), sich aber später dafür vor versammelter Wahlbacher Mannschaft entschuldigte.

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf - TuS Deuz 1:5 (0:2). Ein ganz wichtiger Auswärtssieg für den TuS Deuz, der damit im Kampf gegen den Abstieg fast schon überlebenswichtige Zähler holte. „Diese drei Punkte tun einfach unglaublich gut. Wir haben zwar bei weitem kein überragendes Spiel gemacht, haben unsere Chancen aber genutzt und hatten eine gute Einstellung“, sagte Deuz-Coach Hendrik Stenschke.

Dennis Honig (28.) und Christian Sting (43.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Sinan Öztürk gelang zwar der Anschlusstreffer (56.), aber zwei weite Tore von Christian Sting (64./70.) ließen keine Zweifel am Deuzer Sieg mehr aufkommen. In der Nachspielzeit setzte Julian Schöler den Schlusspunkt (90.+1).

VfL Klafeld-Geisweid - SpVg. Niederndorf 3:4 (1:2). Steffen Öhm, Spielertrainer der Fürsten, war nach dem Spiel ziemlich gefrustet: „Das war eine mehr als unnötige Niederlage, die wir uns komplett selbst zuzuschreiben haben. Wir haben vor allem die langen Bälle einfach nicht gut verteidigt, weil wir mitunter viel zu hoch gestanden haben. Niederndorf hat mit seinen Mitteln alles herausgeholt und auch nicht unverdient gewonnen. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt möglichst schnell die Köpfe wieder frei bekommen.“

Sebastian Großmanns Dreierpack (7./72./78.) reichte dem VfL nicht, denn die Treffer von Dennis Klappert (16.), Nils Uebach (36./53.) und vor allem der Last-Minute-Siegtreffer von Christopher Stötzel (90.+2) führten zu kollektivem Niederndorfer Jubel.

SG Siegen-Giersberg - FC Grün-Weiss Siegen 2:0 (2:0). Der Profiteur der Mudersbacher und Klafelder Patzer kommt vom Sender und schnuppert wieder an den oberen beiden Tabellenplätzen. „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Der Ball lief so gut durch unsere Reihen, man hat nichts gesehen von Wintermüdigkeit oder dergleichen. Deswegen war das 2:0 nach einer Viertelstunde auch verdient“, sagte SG-Trainer Christoph Spies. Nach einer Viertelstunde war das Spiel durch die Treffer von Leonard Dangendorf (3.) und Stefan Feldmann (16.) bereits vorentschieden, hatten die Gäste vom Lindenberg nur einen wirklich gefährlichen Abschluss in der zweiten Halbzeit.

Siegener SC - FC Kreuztal 2:2 (2:2). Kreuztals Trainer Serdar Adiller sah ein gerechtes Unentschieden: „Unter dem Strich war es das richtige Ergebnis für dieses Spiel. Wir haben spielerisch heute nicht überzeugt, was man daran erkennen kann, dass beide Tore aus Standards resultieren. Aber ich bin zufrieden damit, dass wir nochmal gepunktet haben.“ Die Kreuztaler Führungen durch Dionis Cako (4.) und Erol Suntic (40.) wurden jeweils von Fidan Kameroli egalisiert (19./45.).

SV Setzen - SG Mudersbach/Brachbach 0:0. Ein seltenes Ergebnis sahen die Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz in Obersetzen, trennten sich der SV Setzen und der Tabellenführer aus Mudersbach/Brachbach mit einem torlosen Remis. „Die Punktetrennung ging in Ordnung. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten. Uns hat man noch etwas angemerkt, dass wir noch nicht wieder im Spielrhythmus sind, der letzte Pass war zu häufig noch etwas ungenau. Wir freuen uns jetzt darauf, dass wir nächste Woche dann hoffentlich endlich wieder zuhause spielen dürfen“, sagte Mudersbachs Sportlicher Leiter Christian Scheurer.