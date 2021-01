Stabhochsprung: Neue Bestleistung für Torben Blech

Karlsruhe/Gosenbach. Beim Hallenmeeting in Karlsruhe überzeugt der Stabhochspringer aus Gosenbach. Ihm gelingt eine neue Hallenbestleistung.

Stabhochspringer Torben Blech (TSV Bayer 04 Leverkusen) hat einen glänzenden Start in die World Athletics Indoor Tour hingelegt. Der Gosenbacher steigerte beim Indoor Meeting am Freitagabend in der Karlsruher Europahalle seine Hallenbestleistung aus dem vergangenen Jahr um zwei Zentimeter auf 5,72 Meter und belegte in einem illustren Feld damit den vierten Platz. Der 25-Jährige erfüllte mit dieser Höhe auch erstmals die Norm für die Hallen-Europameisterschaft, die vom 5. bis 7. März im polnischen Torun stattfindet.

Überragender Lavillenie

Obligatorisch fand der Siegerländer nur schwer in den Wettkampf. Die Einstiegshöhe von 5,32 Meter nahm Torben Blech erst im zweiten Versuch und kam damit richtig Touren. Die folgenden Höhen von 5,47 Meter und 5,62 Meter schaffte er im ersten Versuch und hatte sich damit gegenüber dem ersten Hallenwettbewerb in diesem Jahr, einem Trainingswettkampf am Wochenende zuvor in Leverkusen, um zehn Zentimeter. Damit nicht genug: Torben Blech überquerte auch die 5,72 Meter gleich im ersten Anlauf. Die Latte blieb liegen, obwohl Blech sie mit der Brust leicht touchierte. So durfte er über seine neue persönliche Bestleistung unterm Hallendach jubeln. Die 5,80 Meter waren an diesem Abend aber hoch zu viel. Es wäre die Einstellung seiner Rekordhöhe im Freien gewesen.

Im Zehnerfeld kam Torben Blech damit auf den vierten Platz, höhengleich mit dem US-Amerikaner Cole Walsh, der jedoch einen Fehlversuch weniger aufzuweisen hatte als der Gosenbacher. Überragender Sieger mit der Weltjahresbestleistung von 5,95 Meter wurde der französische Olympiasieger und dreifache Weltmeister Renaud Lavillenie vor Matt Ludwig (USA/5,80 Meter). Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) und Oleg Zernikel (ASV Landau) teilten sich mit jeweils 5,62 Metern Rang sechs.

Am Sonntag geht es für Torben Blech gleich weiter beim ISTAF Indoor im Düsseldorfer ISS-Dome.