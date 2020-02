Stefan Trevisi wäre für Engagement beim TuS Erndtebrück frei

Fußballtrainer Stefan Trevisi ist in der kommenden Saison nicht mehr Trainer des Hessen-Verbandsligisten FC Ederbergland, der aktuell um den Wiederaufstieg in die Hessenliga mitspielt. Der 45-jährige Bad Berleburger hat den Verein und die Mannschaft über seine Entscheidung, sein Amt abzugeben, informiert. Dies berichtet der Verein, der Trevisi bis zum Saisonende das „volle Vertrauen des Vorstandes“ ausspricht, auf seiner Homepage – verbunden mit dem Dank für die frühzeitige und offene Kommunikation. Dort heißt es weiter: „Er sucht eine eine neue Herausforderung.“

Stefan Trevisi: Drei Jahre Co-Trainer beim TuS Erndtebrück

Theoretisch könnte diese beim heimischen Oberligisten TuS Erndtebrück zu finden sein, bei dem er drei Jahre als Co-Trainer von Florian Schnorrenberg tätig war. Erndtebrück sucht noch nach einem Nachfolger für Michael Müller sucht, der nur bis zum Saisonende zur Verfügung.

Der TuS will Überlegungen in diese Richtung nicht kommentieren. Der Sportliche Leiter Alfonso Rubio Doblas betont: „Wir sind in Gesprächen mit Trainern, haben aktuell aber noch nichts zu verkünden.“