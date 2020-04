Steffen Mengel: Den Fokus unfreiwillig neu gesetzt

Düsseldorf/Holzhausen. „Der Schläger liegt noch so in der Sporttasche wie nach dem letzten Training“, sagt Steffen Mengel, Tischtennis-Profi beim Bundesligisten Post SV Mühlhausen, wo er kürzlich seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2022 verlängert hat. „Mir gefällt es dort gut, ich verstehe mich mit den Leuten des Vereins und spiele gerne mit der Mannschaft“, erzählt der 31-jährige gebürtige Siegener, der in seinem Elternhaus in Holzhausen aufgewachsen ist, dort sowie in der „Krönchenstadt“ als Schüler und Jugendlicher Tischtennis spielte, ehe es ihn hinaus in die Bundesliga-Welt zog.

Krimi-Erfolg über Timo Boll

Dort feierte er 2013 seinen bislang größten Erfolg, als er bei den 81. Deutschen Meisterschaften in Bamberg den haushohen Favoriten Timo Boll in einem Sieben-Satz-Krimi schließlich mit 4:3 bezwang. 2015 folgte sein nächster nationaler Erfolg. Bei den 83. Deutschen Meisterschaften in Chemnitz gewann er mit seinem damaligen Vereinskameraden Benedikt Duda (beide TC Schwalbe Bergneustadt) das Doppel-Finale mit 4:2.

Doch auf den Lorbeeren alleine kann und will er sich nicht ausruhen, obwohl derzeit – bedingt durch die weltweite Corona-Krise – eine unfreiwillige Wettkampfpause auch für ihn angesagt ist. „Ich gehe regelmäßig laufen, um mich fit zu halten und am Tag X wieder spielen zu können. Doch bis zum 30. Juni ist zunächst alles gestrichen“, gewährt Steffen Mengel einen Einblick in seine derzeitige Alltagssituation. Das Lauftraining kann er an seinem Wahl-Wohnort Düsseldorf fast vor der Haustür machen, denn der Grafenberger Wald ist nicht weit entfernt: „Grafenberg ist ruhig gelegen und bietet mit dem Ostpark auch viel Grün. Wir wohnen ganz gut hier.“ Wir – damit meint er sich und seine mit ihm dort lebende langjährige Freundin Daniela. Aber auch Workouts im Fernsehen nutzt er für seine Fitness. „Heute habe ich Yoga gemacht, ich muss ja geschmeidig bleiben“, lacht der 1,96 m lange Tischtennis-Profi.

Sein Blick richtet sich aber natürlich auch schon in Richtung neue Saison, die Ende August beginnen soll. Wenn es die Lage bis dahin denn zulassen sollte. „Wenn ich drei Wochen zurück denke, was wir jetzt haben, dann ist das schon eine sehr große Herausforderung, aber wir müssen die Situation so annehmen wie sie ist und abwarten was wird“, gibt auch er sich keinen Illusionen hin.





Unverrichteter Dinge abgereist

Beim Blick zurück streift Steffen Mengel nochmals kurz seinen sportlichen Alltag. Am 8. März hat er das vorletzte Bundesliga-Spiel der Saison 2019/2020 zuhause gegen seinen ehemaligen langjährigen Verein TTC Schwalbe Bergneustadt (3:2 gewonnen) bestritten, ist dann wenige Tage später zu einem World Tour-Turnier nach Polen geflogen. Das wurde vor Ort kurzfristig abgesagt. „Ich habe gleich einen Rückflug gebucht, um so schnell wie möglich wieder nach Deutschland zurück zu kommen“, beschreibt er die ungewöhnliche Situation. In Gleiwitz soll sich eine Turnierspielerin infiziert haben. Dieser Verdacht bestätigte sich allerdings nicht.

„Montags wollten wir dann weiter in Düsseldorf trainieren, erfuhren jedoch, dass auch das Zentrum geschlossen wird“, so Steffen Mengel, der gar nicht böse darüber ist, dass das letzte Bundesligaspiel in Ochsenhausen (am 22. März) gestrichen wurde, „denn das ist immer die längste Fahrt des Jahres“ ...