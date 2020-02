Steffen Mengel Dritter bei den Spanish Open

Granada. Der Holzhausener Tischtennisprofi Steffen Mengel hat bei den Spanish Open in Granada wie vor zwei Jahren die Bronzemedaille im Einzel gewonnen. Der 30-Jährige scheiterte erst im Halbfinale am späteren Turniersieger Kirill Gerassimenko (Kasachstan) mit 1:4 (4:11, 11:4, 7:11, 10:12, 6:11).

Der an Nummer zwei gesetzte Gerassimenko bezwang im Finale den für den TTC Schwalbe Bergneustadt spielenden Benedikt Duda mit 4:3. In Südspanien fehlten allerdings die europäische Elite, die parallel beim European Top 12-Turnier in Montreux spielte. Seine seit Wochen ansteigende Formkurve hatte der in der Bundesliga für den Post SV Mühlhausen spielende Steffen Mengel in der K.o.-Phase bewiesen. Dort bezwang er Enzo Angles (Frankreich/4:3), Kwangil Baek (Japan/4:2), Leonardo Mutti (Italien/4:0) und im Viertelfinale den Portugiesen Joao Geraldo (4:2).

Ab Mittwoch stehen die Portugal Open in Lissabon als nächstes Turnier der ITTF Challenge Plus Series im Terminkalender der Athleten.