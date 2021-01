Steffen Mengel: Warum sein überzeugender Sieg nichts bringt

Mühlhausen/Holzhausen. Der Tischtennisprofi aus Holzhausen steuert bei der Niederlage des Post SV Mühlhausen gegen Borussia Düsseldorf den Ehrenpunkt bei.

Starke Leistung von Steffen Mengel, aber wieder kein Sieg für seine Mannschaft - die Playoff-Qualifikation ist für den Tischtennisprofi aus Holzhausen und den Post SV Mühlhausen nach der 1:3-Niederlage im Nachholspiel gegen Borussia Düsseldorf fast nicht mehr erreichbar.

Bei einem 0:2-Rückstand musste Steffen Mengel am Dienstagabend im Duell der an den Positionen drei eingestuften Spielern gegen den schwedischen Top-Mann Kristian Karlsson an die Platte und bot eine durchweg überzeugende Leistung, spielerisch wie kämpferisch. Mit 11:6, 11:3, 11:9 feierte der Südsiegerländer einen glatten Erfolg gegen den höher eingestuften Skandinavier, verkürzte für Mühlhausen damit auf 1:2. Weil anschließend jedoch Ovidiu Ionescu das Spitzenspiel gegen Timo Boll ebenso klar mit 0:3 verlor, stand Mühlhausen gegen den frisch gebackenen Champions League-Sieger vom Rhein mit leeren Händen da.

Ihre kleine Chance auf das Erreichen der K.o.-Runde wollen die Thüringer am Sonntag wahren. Beim Tabellenletzten TTC OE Bad Homburg ist Mühlhausen der klare Favorit.