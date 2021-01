Steffen Mengels Aufholjagd wird nicht belohnt

Mühlhausen/Holzhausen. Gegen Neu-Ulms Top-Spieler Lebesson holt der Profi aus Holzhausen einen 0:2-Satzrückstand auf, verlässt die Platte aber als Verlierer.

Sieg und Niederlage - der Doppelspieltag in der 1. Tischtennis-Bundesliga am Freitag und Sonntag brachte für Tischtennisprofi Steffen Mengel vom Post SV Mühlhausen eine ausgeglichene Bilanz. Allerdings war der Holzhausener am Sonntag nicht im Einsatz.

Im Duell am Freitag gegen Aufsteiger TTC Neu-Ulm musste Steffen Mengel einmal mehr in dieser Saison über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen. Eine hochklassige Partie gegen die Nummer eins der Gäste, den französischen Nationalspieler Emmanuel Lebesson, verlor der Südsiegerländer trotz starker Leistung schließlich mit 9:11, 8:11, 11:8, 11:4 und 9:11. Die Niederlage fiel am Ende deshalb nicht ins Gewicht, weil auf Mühlhausener Seite Spitzenmann Daniel Habesohn zwei glatte Siege feierte. Am Ende siegten die Thüringer mit 3:1.

Am Dienstag gegen Düsseldorf

Weniger gut lief es für Mühlhausen am Sonntag, denn bei den TTF Liebherr Ochsenhausen gab es eine 1:3-Niederlage. Steffen Mengel war diesmal nicht dabei, dürfte aber wieder zum Aufgebot für die nächste Partie sein.

Mühlhausen erwartet mit dem souveränen Tabellenführer und Champions League-Sieger Borussia Düsseldorf am Dienstagabend das zurzeit wohl stärkste Tischtennisteam Europas zum Nachholspiel.