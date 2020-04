Stötzel feiert Rückkehr an den Pulverwald

Die Landesliga-A-Jugend des TuS Erndtebrück bekommt ab dem kommenden Sommer einen neuen Übungsleiter.

Mit Eberhard Stötzel kehrt dabei ein altbekanntes Gesicht zurück an den Pulverwald, das mithelfen soll, die erfolgreiche Jugendarbeit der letzten Jahre zu konservieren und wenn möglich noch zu verbessern.

„Durch Eduard kommt nochmal frischer Wind in die A-Jugend. Durch sein großes Netzwerk und seine Erfahrung versprechen wir uns von dieser Entscheidung viel“, erklärt Martin Kelber, Jugendgeschäftsführer des TuS Erndtebrück.

Kelber selbst war in dieser Saison Co-Trainer der A-Jugend, die er gemeinsam mit Rüdiger Frevel betreute, nun aber Abstand von dieser Tätigkeit nimmt.

Erfolgsgarant mit Durchblick

Viel eher jedoch verwies Kelber auf die vielen Erfolge, die Neu-Trainer Stötzel in den vergangenen Jahren als Jugendtrainer vorzuweisen hat. Unter anderem führte er den TuS Erndtebrück 2014 zum Aufstieg in die Bezirksliga und sicherte sich den Bundesliga-Aufstieg mit der Jugendmannschaft der Sportfreunde Siegen, ehe er sich 2016 dem Seniorenteam des FC Hilchenbach anschloss – nun folgt also die Rückkehr an den Pulverwald für den B-Lizenz-Inhaber. „Er kennt die Altersgruppe in Siegen-Wittgenstein wie kein Zweiter, dementsprechend ist das sicher der richtige Schritt seitens des Vereins.“

Für Kelber endet zwar dadurch seine Zeit in der TuS-A-Jugend, doch der 36-Jährige hat bereits eine neue Herausforderung gefunden. Er übernimmt ab Sommer die Seniorenmannschaft des SC Kückelheim/Salwey in der Kreisliga A Meschede.