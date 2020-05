Strafstoß! Nervenkrieg auf der Kurzdistanz

Es ist die größte individuelle Drucksituation im Fußballsport – der Elfmeter. Wie zwei Revolverhelden stehen sich Schütze und Torhüter gegenüber, die Spannung vor dem metaphorischen Abdrücken des Schusses ist auf dem Feld und auf den Rängen spürbar.

Der Strafstoß ist seit jeher der Inbegriff des Psycho-Duells des Rasensports. „Mano-a-Mano“, was frei übersetzt „Mann gegen Mann“ bedeutet – elf Meter entscheiden über Jubelstürme, oder grenzenlose Häme. Mythen und Legenden ranken sich um dieses besondere Duell zwischen Spieler und Torhüter wie um keine andere Situation im Profisport. Helden werden dadurch geboren und auf der Gegenseite ewige Sündenböcke erschaffen. Uli Hoeneß und der Nachthimmel über Belgrad 1976, Andi Brehmes „goldenes Tor“ gegen Argentinien 1990, oder Zinédine Zidanes „Panenka-Elfemter“ im WM-Finale 2006 in Deutschland– die Liste lässt sich beliebig verlängern.

Elfmeterschützen müssen deshalb aus besonderem Holz geschnitzt sein. Selbstsicher genug, um keine negativen Gedanken zuzulassen und gefestigt genug, um mit negativen Konsequenzen umgehen zu können.

Statistik und Aberglaube

Dabei stehen die Chancen des Schützen statistisch wirklich gut. 75 Prozent aller Elfer werden verwandelt. Dabei erhöht sich die Trefferquote zusätzlich enorm, wenn sich der Spieler für einen Schuss ins obere Tordrittel entscheidet.

Hinzu kommt: Ein Fußballtor misst ungefähr 18 Quadratmeter. Ein Torwart kann mit seinem Körper maximal ein Drittel dieser Fläche abdecken. Ein beispielsweise mit 70 km/h getretener Elfmeter bräuchte etwa 0,5 Sekunden, um die Strecke zum Tor zurückzulegen. Die menschliche Reaktionszeit beträgt aber allein schon rund 0,2 Sekunden. Würde ein Torwart also warten, bis er sieht, wohin der Ball fliegt, wäre dieser nicht mehr zu erreichen – der Vorteil liegt also ganz klar beim Schützen. Rund 80 Prozent der Schützen haben sich indes schon vor dem Anlauf für eine Ecke entschieden, nur die wenigsten Kicker versuchen, den Torwart „auszugucken“.

Übrigens: Der Mythos, dass der Gefoulte nicht selbst schießen sollte, ist statistisch nicht zu belegen. Der zu Fall gebrachte Spieler ist genau so sicher/unsicher wie jeder andere auf dem Feld.

Torhüter: Wissen ist Trumpf

Normalerweise hat ein Torhüter beim Elfmeter nichts zu verlieren. Die Statistik spricht klar gegen jeden Zerberus – und genau dort liegt die Krux. Die meisten Schützen sind sich diesem statistischem Druck bewusst, was die Tür für die Torhüter ein Stück öffnet. Zielt der Schütze nicht genau genug, oder liest der

Christian Badura vom VfL Bad Berleburg informiert sich vor jedem Spiel über die möglichen Schützen des Gegners. Foto: Florian Runte

Schlussmann früh genug die Schussrichtung, so kann er den Strafstoß entschärfen – der berühmte Zettel von Jens Lehmann von 2006 kommt einem ins Gedächtnis.

Christian Badura, Torhüter des Landesligisten VfL Bad Berleburg, schwört deshalb ebenfalls auf Vorbereitung. „Ich habe die Schützen des Gegners auf dem Schirm und bin darüber informiert, in welche Ecke der gegnerische Spieler schießen wird. Dabei helfen mir Videos im Internet oder Informanten“, so der Veteran, der mit seinen 39 Jahren schon einige Strafstöße gehalten hat, sich selbst aber nicht als „Elferkiller“ einstuft.

„Im Endeffekt ist es für den Keeper immer eine Lotterie. Der Druck ist ganz klar beim Schützen, ich habe nichts zu verlieren“, erklärt der VfL-Torwart, der sich zusätzlich eines statistischen Kniffs bedient: Rechtsfüße schießen häufig in die vom Schützen aus gesehene linke Ecke. Darauf spekuliert Badura.

Psychotricks der Keeper

Auch André Becker vom VfB Banfe hat in seiner langen Karriere schon einige Strafstöße gegen sich gepfiffen bekommen und schwört dabei auf zwei Tricks. Zum einen beobachtet er den Bewegungsablauf des Schützen, achtet auf Augenreaktionen und Hüftstellung, die den Spieler verraten kann. „Viele Schützen schauen vorher schon in die Ecke, in die sie schießen wollen“, so Becker, der sich jedoch zunächst auf sich selbst konzentriert. „Früher habe ich mich immer über die Entscheidung des Schiedsrichters aufgeregt und war völlig aufgewühlt, als der Elfmeter dann ausgeführt wurde. Jetzt bin ich ruhiger und konzentriere mich lieber, ändern kann ich es ohnehin nicht mehr.“

André Becker vom VfB Banfe versucht sich vor jedem Elfmeter auf die Körpersprache des Schützen zu konzentrieren und so einen Vorteil zu erlangen. Foto: PETER KEHRLE

Beide Torhüter-Routiniers verzichten übrigens auf Wortgefechte, Scharmützel oder Tänzchen auf der Linie – obwohl dies laut Statistik effektiv ist. Macht ein Keeper Mätzchen à la Jerzy Dudek (Liverpool/CL-Finale 2005), so sinkt die Trefferquote. Becker hat jedoch noch einen Trick, der nachweislich funktioniert: „Ich stelle mich nicht ganz in die Mitte und locke den Schützen so auf meine starke Seite“, erklärt der Banfer.

Dieses Psycho-Spielchen funktioniert auch in Bundesligaspielen häufig, da der Schütze die Täuschung nicht wahrnimmt, das Gehirn ihm jedoch suggeriert, dass eine Ecke offener ist.

Schützen: Druck und Vertrauen

Wie bereits erwähnt hat der Elfmeterschütze beim Katz-und-Maus-Spiel dieser Art die Fäden in der Hand – was die Fallhöhe bei einem eventuellen Scheitern natürlich umso höher macht. Deshalb braucht es starke Persönlichkeiten, die sich diesem Druck aussetzen. Wenig überraschend ist deshalb, dass bei den Wittgensteiner Teams fast immer der Kapitän oder der Vizekapitän diese Aufgabe übernimmt.

Häufig ist es dabei eher der Kampf gegen sich selbst, als das Duell gegen den Torhüter, den man als Schütze gewinnen muss: den Druck, die Spielsituation, die Konsequenzen ausblenden, sich nur auf die Aufgabe fokussieren.

„Ich schnappe mir nach dem Pfiff direkt den Ball, an den üblichen Diskussionen beteilige ich mich nicht“, erklärt Yannick Reichpietsch, Vize-Kapitän der SG Laasphe/Niederlaasphe, der in dieser Spielzeit alle seine sieben Elfmeter sicher im Tor untergebracht hat – Bestwert in Wittgenstein.

Dabei war der Druck für den 23-Jährigen besonders in den beiden Spitzenspielen gegen den SV Feudingen enorm hoch – beide Male verwandelte Reichpietsch entscheidend. Im Hinspiel gelang ihm per Elfmeter das vorentscheidende 4:1 (Endstand: 4:3), im Rückspiel war er beim 1:0 der einzige Torschütze im Spiel. „Da ist das Herz schon ein wenig schneller gegangen als sonst, aber Gedanken über einen Fehlschuss mache ich mir nicht. Dieses Szenario habe ich nicht in meinen Gedanken“, versichert der Mittelfeldspieler selbstsicher. Er selbst beobachte den gegnerischen Keeper so lange, bis er sich bewegt, um den Ball locker in die andere Ecke zu schieben – offenbar mit Erfolg.

Selbstvertrauen ist auch in den meisten Fachzeitschriften häufig das entscheidendste Kriterium für einen Schützen. Eine Blaupause für einen perfekten Elfmeter gibt es nicht. Ob nun mit Wucht, Raffinesse, ausgeguckt oder gelupft – am Ende muss der Ball im Tor sein. Die Kunst ist es nicht aus elf Metern den Ball ins Tor zu schießen, die Kunst ist es den Druck auszublenden.

Eine Übersicht zur Bilanz der Wittgensteiner Elfmeterschützen in der abgebrochenen Saison gibt es in diesem Artikel.