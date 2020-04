Sturmtrio kehrt zum TuS Erndtebrück zurück

Erndtebrück. Zweite Mannschaft holt sich Feuerkraft ins Team und verpflichtet drei ehemalige Spieler.

Der TuS Erndtebrück feilt und bastelt weiter an seinem Kader der zweiten Mannschaft – und dieser nimmt nicht nur langsam Formen an, sondern hat inzwischen auch ordentlich Qualität zu bieten.

Wie der Verein in einer Pressemitteilung verlauten ließ, sicherte sich das Team des zukünftigen Trainers Timm Schniegeler die Dienste von Dennis Althaus, Enes Kaya und Nzala Kanda Ngyombo.

Althaus zurück beim Heimatverein

Althaus stammt gebürtig aus der Edergemeinde und ging bereits in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 für den TuS II auf Torejagd. In 51 Einsätzen gelangen dem mittlerweile 23-Jährigen 13 Tore, ehe er beruflich bedingt kürzer treten musste. Seine Jugendzeit verbrachte der Erndtebrücker bei der JSG Edertal/Berleburg, wo er ebenfalls ein Jahr lang in der Landesliga-Mannschaft der Badestädter spielte, ehe es ihn zurück an den Pulverwald verschlug. Der wendige Mittelstürmer bringt zudem auch die nötige Körpergröße mit, um im Offensivzentrum für Gefahr zu sorgen und ist sicherlich ein großer Gewinn für die neuformierte Reserve.

Das gleiche gilt auch für Enes Kaya, der sich der Schniegeler-Elf vom FC Türk Geisweid anschließt. Der 22-jährige Deutsch-Türke spielte zuvor beim FC Rothemühle und dem SV Netphen und gilt als beidfüßig.

Spannendes Projekt

Das Sturmtrio komplettiert Nzala Kanda Ngyombe vom Landesligisten SC Drohlshagen – wo er in der laufenden Spielzeit jedoch kein Pflichtspiel bestritt. Viel eher ist er den TuS-Zuschauern aus seiner Zeit vor seinem Wechsel ins Olper Land bekannt. In den zwei Jahren zuvor kickte Ngyombe nämlich auch am Pulverwald (acht Einsätze) und soll nun gemeinsam mit Althaus und Kaya für Tore sorgen.

So scheinen die Verantwortlichen des TuS Erndtebrück nicht nur eine komplette Mannschaft aus dem Boden gestampft zu haben, sondern werden allem Anschein nach den Ansprüchen eines Bezirksliga-Teams mit ihren Neuzugängen wohl auch gerecht werden können. Man darf also gespannt sein auf die neue „zweite Welle“ am Pulverwald.