SuS Niederschelden holt Tim Fesser

Fußball-Bezirksligist SuS Niederschelden hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison klargemacht. Nach Rückkehrer Leon Boger wird auch Tim Fesser ab dem Sommer für die Mannschaft von Andreas Wieczorek auflaufen. Fesser kommt vom A-Kreisligisten FC Grün-Weiß Siegen an den „Rosengarten“, war zuvor unter anderem für den FC Altenhof, den Siegener SC, den SV Rothemühle, den TSV Weißtal und den TuS Erndtebrück aktiv. „Das Gesamtpaket passt in Niederschelden. Die Mannschaft ist besser, als es der Tabellenstand widerspiegelt“, meint der Mittelfeldspieler mit Blick auf den derzeitigen elften Rang. „Trotz mehrerer Angebote habe ich mich für den SuS entschieden. Ich möchte bei einem Verein heimisch werden“, so Fesser weiter.

Zudem wird er auch eine Jugendmannschaft beim SuS übernehmen. „Das ist schon ein starkes Signal. Ich denke, dass er seine fußballerische Erfahrung dort einbringen kann“, so Dennis Noll, Abteilungsleiter Fußball.