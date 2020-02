SV GW Eschenbach: Kicker laden Kraniche ein

Ein im Schneegestöber zielloser Schwarm Kraniche legte bei den Kickern des SV Grün-Weiß Eschenbach einen Zwischenstopp ein. Warum, lest Ihr hier.

Netphen-Eschenbach. Die Fußballer des SV Grün-Weiß Eschenbach fristen in den Kreisligen B und D ein Schattendasein – aber sie haben ein Herz für Tiere. Genauer gesagt für Kraniche.

Was war passiert? Nach der Trainingseinheit am späten Mittwochabend kreiste während des Schneegestöbers ein Schwarm Kraniche über der Tannenkopfarena. Damit die Vögel auf dem Platz landen konnten, um sich im Flockenwirbel zu orientieren, knipsten die Kicker wieder die Flutlichtanlage an.

Die Kraniche landeten im Schnee und statteten den Eschenbacher Fußballern damit einen ungewöhnlichen Besuch ab. Ein Tier musste sogar gerettet werden, weil es sich im Ballfangnetz verfangen hatte. Als der weiße Spuck vorbei war, zogen die Kraniche weiter – mit unbekanntem Ziel. Kein Wunder, dass die Fußball-Amateure für diese Aktion jede Menge Lob einheimsten. Auch solche rührigen Geschichten schreibt der Sport.

Ein kurzes Video vom Kraniche-Gastspiel in Eschenbach gibt es übrigens auf der Facebook-Seite des Vereins.