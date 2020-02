SV Netphen: Die Trainer bleiben an Bord

Netphen. Fußball-A-Kreisligist SV Netphen und Trainer Stephan Schwarz haben sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Somit geht Schwarz in sein viertes Jahr beim SVN und wird weiter von Co-Trainer Christian Ax unterstützt, der sein Engagement in der Schmellenbach ebenfalls um ein weiteres Jahr verlängert hat.

„Wir durchleben gerade eine schwierige Phase. Deshalb war es uns wichtig, auf der Trainer- und Co-Trainerposition ein Zeichen zu setzen. Nach zwei erfolgreichen Jahren geht es momentan darum, die Reihen zu schließen und einen Umbruch einzuläuten. Wir sind uns sicher, dass dieser Umbruch mit dem bestehenden Trainerteam gelingt und schauen, auch im Hinblick auf den neuen Kunstrasenplatz, positiv in die Zukunft“, so Sportlicher Leiter Marco Schneider.

Auch bei der zweiten Mannschaft bleiben die handelnden Personen an Bord. Andreas Schweisfurth wird somit in seine dritte Saison als SVN-Trainer gehen und kann dabei auch in Zukunft auf Co-Trainer Jörg Hesselbach vertrauen.