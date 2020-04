SV Netphen: In der „Schmellenbach“ rollen die Bagger an

Seit einigen Tagen sind die Mitarbeiter der Spezialfirma Domo damit beschäftigt, dem Sportplatz in der „Schmellenbach“ in Netphen einen neuen Kunstrasen zu verpassen. „Für den SV Netphen ist es der dritte Kunstrasen, denn der jetzige war nicht mehr Standartgemäß und entsprach nicht mehr den Sicherheitsbedingungen“, erklärte der Vereinsvorsitzende Wolfgang Decker.

50.000 Euro Eigenanteil

Bis in die 60er Jahre war der 7.000 Quadratmeter große Sportplatz ein Ascheplatz , bis in die 80er Jahre bestand der Untergrund aus Quarzsand. Dann gab es den ersten Kunstrasen, der auf den Quarzuntergrund geklebt wurde. Dieser Belag hielt bis kurz nach der Jahrtausendwende, musste dann ausgetauscht werden. Nun sind mit der zweiten Garnitur 15 Jahre vergangen. Zeit für einen erneuten Wechsel. „180.000 Euro kostet der neue Kunstrasen. Davon muss der Verein 50.000 Euro aus eigener Kasse stemmen, den Rest steuert die Stadt Netphen bei“, so Wolfgang Decker. In diesem neuen Rasen ist Kork enthalten, er ist damit der erste seiner Art in Siegen-Wittgenstein.

Doch bevor dieser verlegt werden kann muss der alte Belag von dem Platz herunter. Und weil dieser regelrecht auf dem Untergrund verklebt war, musste er mit Wasser eingeweicht werden, erst dann konnte eine Fräsmaschine den Belag in zweieinhalb Meter Bahnen abziehen und aufrollen. „Da es sich dabei teilweise um Sondermüll handelt, kostet alleine die fachgerechte Entsorgung rund 16.000 Euro“, so Decker. Der Trupp der Spezialfirma hier in der „Schmellenbach“ ist nur für das Entfernen des alten Rasens zuständig. Danach kommt ein weiteres Team, das den Sportplatz begradigt. Im Anschluss daran wird der neue Rasen verlegt.

In der Zwischenzeit haben die ersten Mitarbeiter bereits den Sportplatz in Dreis-Tiefenbach bearbeitet, anschließend ist die Anlage in Salchendorf dran.