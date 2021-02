Sven Michel: „Wir werden uns nicht verstecken“

Fußballprofi Sven Michel ist wieder in Top-Form. Am Mittwoch geht’s zum Pokalspiel nach Dortmund. So blickt der Alchener auf das Westfalen-Derby.

Paderborn/Alchen. Sven Michel erinnert sich noch gut an den 22. November 2019. An diesem Tag trat der Alchener mit dem SC Paderborn zu ihrem ersten Bundesliga-Punktspiel im Signal-Iduna-Park an. Die Ostwestfalen sorgten 45 Minuten lang für Furore, führten beim BVB 3:0 zur Pause und mussten am Ende mit einem 3:3 Vorlieb nehmen.

Die Paderborner stiegen ab in die 2. Liga und freuen sich jetzt auf einen erneuten Auftritt in Dortmund. Am Dienstagabend steigt die Achtelfinalpartie im DFB-Pokal (Anstoß um 20.45 Uhr, live in der ARD). Im Vorfeld sprachen wir mit dem gebürtigen Siegerländer.

Würdet ihr noch mal eine so klare Führung wie im Bundesliga-Punktspiel gegen den BVB aus der Hand geben?

Sven Michel: Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Mannschaft ist gefestigt, ist nach dem Abstieg in der 2. Liga jetzt auf einem guten Weg. Wir werden uns in Dortmund nicht verstecken.

Nach zuletzt erfreulichen Resultaten in der Meisterschaft hat der SC Paderborn in Hamburg 1:3 verloren. Das zwischenzeitliche Anschlusstor zum 1:2 erzielte Sven Michel. War das ein Siegerländer Warnschuss in Richtung Dortmund?

(lacht). Das ist immer noch der BVB, und es wird für uns ganz schwer, da was zu holen. Aber auch in Hamburg ist ja derzeit bekanntlich nicht einfach zu gewinnen, und wir hatten doch unsere Möglichkeiten. Und die werden wir auch in Dortmund bekommen.

Zur aktuellen Lage in der 2. Liga. Nach eurem ersten Bundesliga-Aufstieg vor sieben Jahren und dem direkten Abstieg wurde der SC Paderborn fast bis zur Regionalliga durchgereicht. Nur der Zwangsabstieg der Münchener Löwen verhinderte das. Sind Ähnlichkeiten jetzt ausgeschlossen?

Auf jeden Fall. Wir haben jetzt 26 Punkte und sind im Mittelfeld etabliert. Ich denke, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun bekommen werden, aber genauso ist auch der Weg in die Aufstiegsränge wohl zu weit. Die vergangenen vier Jahre haben gezeigt, was alles möglich ist mit kontinuierlicher Arbeit.

Lässt sich diese Kontinuität an der Arbeit von Trainer Steffen Baumgart festmachen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft?

Auf jeden Fall. Er ist in der fünften Saison bei uns, führte uns aus der 3. Liga zurück in die Bundesliga. Super, dass man an ihm auch nach dem Abstieg weiter festhielt. Wie es nach dem Sommer weiter geht, weiß ich aber noch nicht.

Vor einigen Wochen wurde ihr Name mit Bundesligist Union Berlin in Verbindung gebracht. Wäre das interessant gewesen mit einem Wechsel in die Hauptstadt, und was war dran an diesen Gerüchten?

Man kann schon sagen, dass da was dran war. Und ein interessanter Verein sind die Eisernen in Berlin auf jeden Fall. Wie die sich behaupten in ihrem zweiten Bundesliga-Jahr, ist einfach klasse. Aber es kamen schnell die Signale aus Paderborn, dass ich unverkäuflich bin.