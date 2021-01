SVO appelliert, nicht am „Hesselbacher Gletscher“ zu rodeln

Hesselbach Auch am „Hesselbacher Gletscher“ rodeln Touristen. Von Chaos ist noch nicht die Rede. Warum ein Besuch dennoch nicht ratsam ist.

Vom Fahlenscheid bis Winterberg bis hin zur Sackpfeife: Der „Run“ von Tagestouristen auf Wintersportorte hat in den vergangenen Tagen die Region in Atem gehalten. Um Wittgenstein haben die Autokolonnen meist einen Bogen gemacht, doch auch in den Altkreis haben sich einige Besucher aus dem Flachland begeben. Genauer: Nach Hesselbach, um am Bohnstein zu rodeln. „Als ich das letzte Mal vorbeigefahren bin, standen dort Autos unter anderem aus Köln, Hildesheim, Rüdesheim und Gießen“, berichtet Tobias Reuter, Vorsitzender des SV Oberes Banfetal, der das kleine Skigebiet betreibt. Von einem Chaos wie in den eingangs erwähnten Orten konnte auf der SVO-Skipiste zwar bei weitem nicht die Rede sein, doch der Verein hat wenig Interesse daran, dass sich die Situation noch in diese Richtung entwickelt.

Metallpfeiler nicht gesichert

„Aufgrund der momentan anhaltenden Pandemie und des aktuellen Lockdowns in der Bundesrepublik möchten wir Euch eindringlich darum bitten, von einem Besuch am Hesselbacher Gletscher abzusehen“, schreibt der Verein auf der Facebookseite „Hesselbacher Gletscher“. Und weiter: „Bitte haltet Euch an die aktuellen Regeln zur Eindämmung der Pandemie, damit wir zusammen die Infektionszahlen verringern und schnellstmöglich zur Regelmäßigkeit zurückkehren können.“

Zwar räumt Reuter auch ein, dass er schlicht „kein Bock“ auf stressige Situationen und Diskussionen habe. Doch er verweist auch auf Sicherheitsaspekte, die zu beachten seien, weshalb sich der Appell auch an Einheimische richte. Der „Gletscher“ sei unter Sicherheitsaspekten schlichtweg ungeeignet zum Rodeln. „Es geht hauptsächlich darum, dass wir die Liftstützen derzeit nicht mit Matten gesichert haben. Auch die Fangzäune sind nicht aufgebaut und es ragen ein paar Baumstämme von Forstarbeiten halb in den Hang hinein“, sagt Reuter: „Der Bach birgt ja auch einige Risiken. Bei dem Tempo, das man an unserem Hang bekommt, schaffen es manche nicht mehr rechtzeitig, ihren Schlitten zum Stehen zu bekommen.“

Auch Autos könnten zu Schaden kommen

Neben spielenden Kindern könnten auch die Autos der Anreisenden zu Schaden kommen - am Unterboden. Nach Forstarbeiten ist die Hälfte des Parkplatzes von tiefen Spurrillen durchzogen. „Und die sind alle durchgefroren. Da kann man sich leichte den Unterboden kaputt machen.“

Gäbe es keine Coronapandemie, wäre der Parkplatz womöglich schon begradigt worden, denn dann wäre das Skigebiet nach Beseitigung der genannten Gefahrenherde geöffnet worden. „Die Situation seit Weihnachten wäre für uns optimal gewesen. Und jetzt kommt ja schon die nächste Kaltfront“, sagt Tobias Reuter, der nach einem desaströsen vergangenen Winter, in der die Pistenraupe einen fatalen Defekt hatte, nun erneut mit einer Saison ohne einen einzigen Betriebstag kalkuliert: „Im März könnte man eventuell noch mal was machen, aber ich rechne nicht damit. Es soll anscheinend nicht sein.“