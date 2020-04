Symbiose statt Schubfehler

Wolfgang Henkel beobachtet dieses Phänomen bereits seit „einigen Jahrzehnten“, immer dann, wenn ein interessierter Neuling zum Training seiner Rollstuhlbasketball-Mannschaft in die Turnhalle am Bad Laaspher Schlossberg kommt. Mit dem Ball auf dem Schoß schieben die Anfänger mit vier bis fünf kräftigen Stößen ihr Trainingsgefährt an, es soll nun mal schnell voran zum nächsten Korb gehen. Doch das Gegenteil ist der Fall, der Schiedsrichter unterbricht die Partie und entscheidet auf „Schubfehler“, was dem Schrittfehler im Basketball gleichkommt und Ballbesitz für den Gegner bedeutet.

Erstmals bei den Stoke Mandeville Games praktiziert

„Bei uns darf man maximal zweimal die Antriebsräder betätigen, beim dritten Mal entscheidet der Schiedsrichter auf Schubfehler“, erklärt Henkel die Regelung im Rollstuhlbasketball. Dass der Sport, der von im Zweiten Weltkrieg verwundeten, englischen Kriegsveteranen 1948 bei den Stoke Mandeville Games das erste Mal in großer Öffentlichkeit gespielt wurde, begeistert rund 25.000 Spielerinnen und Spieler in 80 Ländern auf der ganzen Welt – wohl auch wegen der rasant-actionreichen Spielweise. „Bei Anfängern überwiegt meistens der Reflex, sich durch mehreres Anschieben schneller fortzubewegen, aber es geht auch ganz ohne Schubfehler rasant zu“, weiß Henkel und verweist auf die Komplexität des Sports, bei dem man „Bewegungsabläufe“ und den eigenen Rollstuhl beherrschen müsste.

Erst aus einer perfekten Symbiose aus beiden Faktoren sowie gedankenschnellen Mitspielern, die sich blitzartig freilaufen oder blocken müssen, führen Angriffe zum Erfolg. Hinzu kommt, dass jedes Team laut Reglement nur 24 Sekunden für einen Angriff zur Verfügung hat – kein Wunder also, dass bei Laien und vermutlich auch bei so manchem Profi mal ein Schubfehler auftreten kann.

