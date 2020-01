TC Gottfried von Cramm Erndtebrück lässt in Hagen Federn

Die Tennis-Begegnungen der Wittgensteiner Teams vom Wochenende:

Herren-Bezirksliga

TC Schwarz-Gelb Hagen II - TC Gottfried von Cramm 5:1. Im Ruhrgebiet war für die ersatzgeschwächten Erndtebrücker im Nachbarschaftsduell der Bezirksligatabelle nichts zu holen. Da neben Arne Löcherbach auch sein Bruder Ole passen mussten, reisten nur vier Wittgensteiner nach Hagen, mussten sich dort allerdings mit 1:5 geschlagen geben. Während Hristian Stanimirov sein Duell erst im entscheidenden dritten Satz mit 7:10 abgab, waren die Begegnungen von Patrick Unterkalmsteiner (3:6, 3:6) und Maximilian Birkelbach (0:6, 0:6) im negativen Sinne eindeutige Angelegenheiten. Einzig Jens Löcherbach knüpfte dem Tabellenvierten einen Einzelpunkt ab. Mit 6:2 und 6:3 behielt der älteste der Löcherbach-Brüder die Oberhand über Timo Reimann vom TC Hagen II.

Auch in den Doppeln sollte schließlich keine Aufholjagd mehr von den Wittgensteinern gestartet werden, die trotz der Niederlage auf dem dritten Tabellenrang der Bezirksliga bleiben und nun eine ausgeglichene 4:4-Bilanz aufweisen. Am ersten Februar trifft der TC Gottfried von Cramm dann auf den TC Brilon (sechster Rang) vor heimischem Publikum.

Herren-40-Westfalenliga

Dortmunder TK RW 89 - TC RW Laasphe 5:1. Wieder wird es nichts mit dem Traum vom Gewinn der Westfalenmeisterschaft – und wieder scheitern die Wittgensteiner am Dortmunder TK. Die Partie war schon nach den Einzelspielen. Dort nämlich konnten die Wittgensteiner nicht einen einzigen Punkt ergattern, wenngleich Timo Göbel und Jochen Arnold ihre Gegner immerhin in den dritten Satz zwangen. Am Ende war der TK allerdings zu stark. Da Meik Röhring und Julian Aust ebenfalls ihre Spiele abgaben, wurde auf die Doppelpartien verzichtet. Laasphe rutschte auf den vierten Tabellenrang ab.

Herren-40-Südwestfalenliga

TC RW Bad Laasphe II - TSG Herford 4:2. Besser als die „Erste“ machte es die Laaspher zweite Garde am Wochenende. Sie schickte die TSG Herford mit einer Niederlage gen Heimat – und das nach spannenden Spielen. Nach den Einzeln stand es 2:2-Unentschieden. Andreas Schmitt (4:6, 6:3, 5:10) und Jörg Hochdörffer (6:2, 3:6, 5:10) gaben ihre Spiele denkbar knapp aus der Hand, dafür sprangen aber Frank Löcherbach (6:3, 6:4) und Nico Henkel (6:2, 6:0) in die Bresche.

Das Duo Schmitt/Löcherbach holte schließlich die Führung zurück, die Hochdörffer und Henkel schließlich veredelten. Sie sicherten den 4:2-Erfolg ab und lassen den TC Laasphe II so weiter von der Spitze der Tabelle grüßen.

Herren-50-Südwestfalenliga

TV RW Laasphe - TC GW Meinerzhagen 4:2. Auch die alte Garde der Laaspher ließ sich nicht Lumpen und überzeugte mit Nervenstärke gegen Meinerzhagen. Matthias Prause und Oliver Hain gewannen ihre Einzel zum 2:2-Unentschieden, ehe die Beiden auch im Doppel siegreich waren. Dietmar Prause und Mandfred Göbel versenkten ihren Matchball schließlich zum 4:2-Sieg.