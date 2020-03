TC Siegen: Verstärkte Nachwuchsarbeit trägt Früchte

Siegen. Kurz vor den Einschränkungen durch die Corona-Krise hielt der Tennisclub Siegen seine Jahreshauptversammlung im Clubhaus im Oberen Leimbachtal ab.

Langjährige Mitglieder geehrt

Für die erste Vorsitzende Barbara Meißner war es eine besondere Freude, Inge Hintze und Manfred Dango für 70-jährige Mitgliedschaft zu ehren. Sibylle Beineke gehört dem Club seit 60 Jahren an, Jürgen Henrichs seit einem halben Jahrhundert und Angelika Clevermann seit 40 Jahren. Den Jugendpreis für besonderes Engagement und Fairness erhielten Marie Beineke und Sabrina Kascha.

Der rund 260 Mitglieder starke TC Siegen blickte auf ein sportlich erfolgreiches Jahr 2019 zurück, denn Uschi Stötzel und Betty Weyel-Albrecht wurden Deutsche Meisterinnen. Die nach der Auflösung der Damen 50-Mannschaft neu gebildete Mannschaft Damen 60 wurde souverän Westfalenmeister und schaffte den Aufstieg in die Regionalliga.

Titel auf Bezirks- und Kreisebene holten Amy Dutiné, Daria Wächter, Amelie von Keyserlingk, Marlene Cramer, Dennis Dutiné, Michail Klinkov, Viktoria Lewin, Neda Aghapour, Max Wagener, Noah Okatta und Adrian Catana. Diese Erfolge seien auch auf die Arbeit der Tennis Academy Südwestfalen unter der Leitung von Sport- und Jugendwart Pascal Bicher zurückzuführen. Für die Sommersaison 2020 – wann auch immer sie startet – hat der TC Siegen wieder acht Jugendmannschaften gemeldet.

Die 4. Offenen Stadtmeisterschaften um den BWM-Cup waren für den TC Siegen 2019 das herausragende sportliche Ereignis. Foto: thorsten wroben

Herausragendes Ereignis mit Rekordbeteiligung waren 2019 die 4. Offenen Stadtmeisterschaften um den BMW-Cup. Ob sie auch 2020 stattfinden können, steht noch nicht fest. Die Hoffnung ist aber groß, weil das Turnier immer im Spätsommer stattfindet. Im Hobby- und Breitensportbereich will sich der Club weiter engagieren. Kooperationsvereinbarungen mit angrenzenden Gewerbebetrieben, befreundeten Vereinen und der Universität Siegen werden angestrebt.

Hallendach soll saniert werden

Was den außersportlichen Bereich angeht, soll in diesem Jahr die notwendige Sanierung des Dachs der vereinseigenen Tennishalle in Angriff genommen werden. Der TC Siegen hofft auf eine Förderung aus dem Landessportprogramm „Moderne Sportstätten 2022“.