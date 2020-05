Tennis: Medenspiele in Westfalen finden ohne Absteiger statt

Tennis wird in Nordrhein-Westfalen nach dem Profifußball die zweite Sportart sein, die während der Coronavirus-Pandemie wieder einen geregelten Meisterschafts-Spielbetrieb aufnimmt. Die Sommer-Medenspiele beginnen am 8. Juni. Dies gab der Westfälische Tennisverband (WTV) am Montag bekannt: Er spricht von einer „Übergangssaison“.

Die Regeln

Es treten nur Mannschaften an, die trotz der Umstände Tennis auf Wettbewerbsebene spielen wollen. Damit sich kein Team zur Teilnahme genötigt sieht, wird es keine Absteiger geben – Aufsteiger hingegen schon. Und: Spieler von zurückgezogenen Teams können sich in anderen Mannschaften anmelden.

„Wir halten es in der aktuellen Situation für wichtig, dass Vereine und einzelne Mannschaften (...) ohne sportliches Risiko selbst entscheiden können, ob sie teilnehmen wollen oder nicht“, teilen die NRW-Verbandschefs in einem Schreiben mit. Vereine haben bis zum 20. Mai die Möglichkeit, Teams zurückzuziehen. Bei einer Abmeldung werden 50 Prozent des Nenngeldes fällig, andere Sanktionen gibt es nicht.

„Wir rechnen damit, dass etwa 20 Prozent der Mannschaften zurückgezogen werden. Man wird sehen, wie die Sache angenommen wird“, ist Jörg Hochdörffer, Vorsitzender des Tennisbezirks Südwestfalen, gespannt auf die Bilanz in zehn Tagen. Der Bad Laaspher war in seiner Funktion eng in die Entscheidungsfindung einbezogen.

Der Zeitplan

Da der erste Tag der Saison mit dem 8. Juni auf einen Montag fällt, ist in der Praxis mit einem Start am Wochenende des 13. und 14. Juni zu rechnen. Enden wird die Sommersaison am 27. September.

„Der Spielplan hat sich nicht groß geändert, er hat sich nur verschoben – in die Ferien hinein“, fasst Jörg Hochdörffer die Entwicklung zusammen. Er betont: „Damit bestehen weiter viele Möglichkeiten.“ Dies gilt sowohl für das Spielen in zwei verschiedenen Altersklassen, was neuerdings für verschiedene Clubs möglich ist, sowie für Terminverlegungen.

Die Probleme

Dusch- und Umkleideräume müssen noch geschlossen bleiben. Ob Teams unter diesen Umständen überhaupt auswärts spielen wollen, bleibt abzuwarten. In den Topligen, in der Verbands- und Westfalenliga der Herren, können Mannschaften, die mit „Legionären“ aus dem Ausland geplant haben, auf diese teilweise nicht zurückgreifen. Und: Weil die Bundesliga-Saison bereits abgesagt wurde, ist anzunehmen, dass manche Zweitvertretungen mit Profis aus der „Ersten“ antreten werden. Das im Winter zu erwartende Kräfteverhältnis könnte gehörig durcheinander gewirbelt werden.

Die Reaktionen

Die Meinungen zum „Restart“ gehen zum Teil weit auseinander. Via Facebook gibt es vereinzelte, aber harsche Kritik am Verband, der mit seinem Schritt Neuinfektionen riskiere. „Das völlig falsche Signal. Keine Spur von Verantwortung den Clubs, den Mitgliedern und den Spieler gegenüber“, schreibt etwa Uwe Niemeyer aus Warendorf.

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Wittgenstein Open- Titel an Viktor Hoch und Kathleen Hofius Die Spieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück dominieren auf eigener Anlage die Wittgenstein Open. Bei den Herren A gewinnt Viktor Hoch Foto: Florian Runte

Der Verband erklärt: „Der Mannschaftsspielbetrieb ist ein ganz entscheidender Faktor für die sozialen Interaktionen im Verein. Somit wollen wir den Vereinen und Spielern, die auf diese tragende Säule des Tennissports nicht verzichten wollen, die Möglichkeit dazu geben.“

„Viele freuen sich ja, aber andere finden falsch, dass man schon wieder spielen kann“, erzählt Stephanie Longerich vom TC Rot-Weiß Hagen. Insbesondere ältere Sportler, die zur Risikogruppe gehören, seien skeptisch.

Jörg Hochdörffer hat andere Erfahrungen gemacht: „Das ist teilweise interessant, wie heiß die Älteren sind. Man könnte sagen: Je oller, desto doller.“ Dies klingt nicht nach einer Abmeldung der Herren 75 des TC Rot-Weiß Bad Laasphe, die in der Verbandsliga aufschlagen.