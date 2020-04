Tennis-Vereine stehen in den Startlöchern

Während beim TC Niederschelderhütte bereits wieder die Bälle auf die rote Asche ploppen, scharren die Tennis-Cracks im nur wenige 100 Meter entfernten Westfalenland noch mit den Füßen. Die bereits im Vorfeld gelockerten Bestimmungen in Rheinland-Pfalz machen es möglich. Das Vorpreschen einiger Bundesländer in Sachen Beendigung des tennissportlichem Shutdown hatte Kritik hervorgerufen (siehe Berichterstattung in unserer Zeitung am Samstag). Klar aber auch, dass viele Siegerländer Tennisfreunde bemüht sind, auf den im benachbarten Bundesland liegenden Plätzen Spieltermine für erste Schritte in der neuen Saison zu ergattern, so dass dort in diesen Tagen und vor allem am kommenden Wochenende sicherlich Engpässe entstehen dürften.

Aber auch hierzulande ist ein Ende des Dornröschenschlafs in Aussicht gestellt. Denn Vereine und deren Aktive blicken voller Spannung in Richtung Düsseldorf, wo die Landesregierung am Donnerstag über die Modalitäten der Platzöffnung neue Regeln beschließen will. So wäre den Vereinen schon sehr weit geholfen, wenn ab dem 4. Mai wenigstens Einzelspiele ausgetragen werden könnten, die Damen und Herren, Mädchen und Jungen überhaupt das Racket wieder schwingen dürfen.

Wir haben uns bei einigen Vereinen im Siegerland umgehört, wie es um das Tennisleben steht, welche Turniertermine coronabedingt bereits geplatzt sind und ob in der Sommersaison „Nachhol-Termine“ anberaumt werden können.

Henrike Glowick (Vorsitzende des TV Eiserfeld): Unser Verein ist mit sechs Plätzen, die größtenteils dezentral betreten werden können, gut in der Lage, die Corona-Richtlinien einzuhalten. Wir haben intern einen Corona-Beauftragten, der sich um die Modalitäten kümmert. So sind die sanitären Anlagen mit Desinfektionsmitteln bestückt, Papierhandtücher sind ausreichend vorhanden. Auf unserer Homepage werden die Trainingstermine bekannt gegeben, in Sachen individueller Platzbelegung werden wir uns noch eine Regelung einfallen lassen, sind aber auch hier schon auf einem guten Weg. Wir appellieren da auch an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Da wir keinen Jugendspielbetrieb auf unseren Plätzen haben, sind wir auf jeden Fall zuversichtlich. Und da die Tennis-Saison sowieso erst Ende April, Anfang Mai Fahrt aufnehmen würde, geraten wir gar nicht großartig in Verzug. Anders sieht es in Sachen Turnieren aus. So ist es ungewiss, ob der REWE-Cup, unser großes Ranglistenturnier, vom 6. bis 12. Juli über die Bühne gehen kann. Große Hoffnungen auf eine Durchführung besteht, ehrlich gesagt, nicht. Das erscheint mir derzeit nicht unbedingt realistisch. Aber hier müssen wir die Entscheidung des DTB abwarten.

Bastian Haarmeyer (Vorsitzender des TC Wilgersdorf): Unsere vier Plätze sind bestens hergerichtet, es kann los gehen. Der Westfälische Tennis-Verband hat uns am 22. April unterrichtet, dass die Landesregierung am Donnerstag grünes Licht für Einzelspiele ab dem 4. Mai geben könnte. Darauf sind wir eingestellt. Dass das Clubleben drumherum dadurch leider nicht in Betrieb gehen kann, ist natürlich bedauerlich. Doch damit müssen wir in diesen Zeiten halt leben. Dass wir unser Clubheim in Eigenregie betreiben und kein Pächter auf Einnahmen angewiesen ist, ist in diesem Zusammenhang natürlich ein Vorteil. Finanzielle Verluste bleiben somit im Rahmen. Etwas ins Stocken geraten ist leider das NRW-Programm ,Moderne Sportstätten 2022’. Wir haben daraus Mittel beantragt, um zwei unserer Plätze einer dringenden Grundsanierung zu unterziehen und eine Beregnungsanlage zu installieren. Die dadurch veranschlagten Kosten von etwa 60.000 Euro würden aus dem Sportstätten-Topf mit bis zu 90 Prozent bezuschusst. Darauf müssen wir jetzt wahrscheinlich etwas länger warten. Gut, dass wir die Finanzierung unseres im vergangenen Jahr erstellten vierten Platzes abgeschlossen haben. Fraglich ist auch, ob wir Ende Juli unser Turnier, den Markenbaumarkt24-Cup, durchführen können. Unsere Mitglieder haben wir in einer Rund-Mail darauf hingewiesen, dass sie - jeweils zu zweit - Termine für ihr Training buchen können.

Barbara Meißner (Vorsitzende des TC Siegen): Die Saisoneröffnung war bei uns für den 26. April, also am vergangenen Sonntag, anberaumt. Doch in diesem Jahr ist nun mal alles anders. Bei vielen Mitgliedern machen sich nun natürlich schon Entzugserscheinungen bemerkbar. Aber eine Austrittswelle befürchten wir dadurch nicht, denn die Sommersaison hätte ja quasi gerade erst begonnen. Wenn die Sperrung aber länger dauern würde, wächst auch die Ungeduld der Mitglieder. Unsere zehn Aschenplätze jedenfalls sind bestens hergerichtet, eine externe Firma hat alles für den Hobby-, Trainings- und Wettkampfbetrieb hergerichtet. Seit Wochen ausgefallen ist auch das Training für die Jugendlichen in der Tennis-Academy Südwestfalen. Ein großer Teil unserer 260 Mitglieder sind Jugendliche. Auch die Einnahmen aus der Platzvermietung in unserer Halle sind natürlich seit Anfang März weggebrochen. Nun bauen wir darauf, dass die Landesregierung am Donnerstag grünes Licht für eine Platzeröffnung gibt. Dem 4. Mai fiebert alles bei uns entgegen. Ob wir die Offene Siegener Stadtmeisterschaft, unseren BMW-Cup, im September durchführen können, steht noch in den Sternen. Abgesagt ist aber noch nichts. Und das ist doch auch schon mal ein positives Signal.

Werner Schönau (Vorsitzender des TC Altenseelbach): Uns beschäftigt natürlich die Frage, ob wir unser großes Turnier, die Altenseelbach Open vom 18. bis 25. Juli durchführen können. Sollte die Platz-Schließung sich noch bis in den Juni hinziehen, wird es schwierig, mit unseren Unterstützern und Sponsoren Einigung zu erzielen. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir ab dem kommenden Montag eingeschränkt wieder auf den Plätze können, zumindest, was Einzelspiele und Trainingsstunden angeht. Jeder unserer Aktiven scharrt ja schon längst mit den Füßen. Hier sind wir noch dabei, eine online-Registrierung für die Platzbuchung zu installieren. In Sachen Mannschaftsspielen, die ab Anfang Juni losgehen, sehe ich allerdings schwarz. Ich denke nicht, dass hier die Saison beginnt. Ein Manko für uns ist auch die noch nicht geöffnete Club-Gastronomie, die rein vereinsseitig geführt wird. Das ist a) ein finanzieller Aspekt, der unserem Verein fehlt, b) aber auch ein Verlust in geselliger Hinsicht. Wie gern setzt man sich nach einem Match zum ,dritten Satz’ zusammen. Terminmäßig bedeutet der 4. Mai für uns keine großartige Verzögerung. Wir haben unsere Saison in der Vergangenheit stets erst am 1. Mai eröffnet. Die drei Plätze jedenfalls sind hergerichtet und präpariert, am Dienstagabend hängen wir noch die Netze auf. Und dann kann es von unserer Seite aus los gehen. Und dann bleibt nur zu hoffen, dass die Politik in Düsseldorf am Donnerstag grünes Licht gibt.

Klaus Süßmann (Abteilungsleiter beim TV Littfeld): Bei uns sind alle Vorbereitungen für einen Start getroffen, mein Sohn Erik fungiert als Corona-Beauftragter, der dafür sorgen wird, dass Desinfektionsmittel an den entscheidenden Punkten zur Verfügung stehen und Seifenspender gefüllt sind. Alle werden die bestehenden Abstandsregeln einhalten. Wir werden da genau drauf achten. Unsere drei Plätze sind präpariert, nur die Netze müssen noch aufgehängt werden. Uns natürlich scharren alle Tennisbegeisterten mit den Füßen und hoffen, dass die Landesregierung am Donnerstag den Start frei gibt. Davon gehen wir alle jetzt mal aus. Alles andere als Einzelspiele werden natürlich auch bei uns vorerst nicht über die Bühne gehen. Bedauerlich, dass unser großes Turnier-Event über Pfingsten, der Kindelsberg-Cup ausfallen wird. Die Absage haben wie bereits Ende März bekannt gegeben. Dass wir in dieser Saison Medenspiele, also die Meisterschaftssaison der Mannschaften erleben werden, bezweifle ich stark. Der Start ist e schon vom 1. Mai auf den 8. Juni verschoben worden, aber auch dann wird meiner Meinung nach in dieser Hinsicht noch nichts laufen können.