TG „Friesen“ Klafeld-Geisweid: Sie drehen das ganz große Rad

Geisweid. Sie drehen am Rad, am großen Rad sogar. Ganz ohne Frage. Zwei Metall-Reifen, zusammen gehalten durch sechs Streben dazwischen, 30 Kilogramm schwer, bilden das außergewöhnliche Sportgerät der Rhönradturnerinnen der TG „Friesen“ Klafeld-Geisweid. Bei dem 131 Jahre alten Traditionsverein ist Rhönradturnen seit 1966 erfolgreicher Leistungs- und Breitensport zugleich – und Frauen-Sache. Mittendrin Emma Fleischhacker. Sie ist derzeit die Nummer 1 des Vereins.

Top-Talent auf, im und mit dem Rhönrad: Emma Fleischhacker. Foto: verein

Die 14 Jahre alte Freudenbergerin, Schülerin am Löhrtor-Gymnasium in Siegen, war im vergangenen Jahr Sechste bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Leverkusen. Ihr größter Erfolg. Schon 2016 hatte sie mit der Auswahl des Westfälischen Turner-Bundes (WTB) in Magdeburg den Deutschland-Cup gewonnen, war danach Jahr für Jahr Dauergast bei den nationalen Nachwuchs-Titelkämpfen.

Vom Ballett zum Rhönradturnen

Verena Affholderbach hat seit 2017 zusammen mit Jaqueline Gräf die Leitung der Rhönrad-Abteilung in der Hand. Im Trainerteam arbeiten beide gemeinsam mit Bianca Krist, Fabienne Müller und Kiana Reichwald. Schon seit dem dritten Lebensjahr als Turnerin bei den Friesen aktiv, sei sie mit elf Jahren zum Rhönrad gekommen, berichtet die 29-jährige Lehrerin an der Gemeinschaftlichen Sekundarschule Burbach-Neunkirchen: „Dann bin ich aber schnell in die Helferschiene gekommen.“

Als Achtjährige hat Emma Fleischhacker mit dem Rhönradturnen angefangen. Davor machte sie Ballett. Dann hat sie bei der Turnschau des Bezirks Süd im Siegerland-Turngaus in der Siegerlandhalle zum ersten Mal Rhönradturnen erlebt und war sofort begeistert. „Die Leichtigkeit im Rad“ habe die begeistert, sagt sie: „Es macht Spaß, sich zu bewegen und immer wieder verschiedene Sachen auszuprobieren.“ Knieumschwünge um die Streben im Rhönrad bereiten ihr großen Spaß, ebenso der Rückwärts-Salto aus dem Rad: „Ich finde solche Abgänge cool.“

Technisch immer anspruchsvoller

Die Schwierigkeit sei, erklärt Verena Affholderbach, dass in ihrer Sportart nicht an einem festen Gerät geturnt werde. „Das Rad macht das, wohin man mit dem Körpergewicht steuert“, sagt sie. Wie etwa bei den „Röllchen“, bei denen sich die Turnerinnen an der Hüfte um die Querstreben winden. „An Reck oder Barren ist das einfacher als bei uns“, betont die Trainerin, „bei uns ist das schwieriger, weil wir das Rad an der Position halten müssen.“

Ihrem Blick entgeht nichts: Trainerin Verena Affholderbach. Foto: Lutz Großmann

Überhaupt hat das Rhönradturnen in den vergangenen Jahren eine spannende Entwicklung genommen. „Rhönradturnen hat sich extrem entwickelt“, betont Verena Affholderbach, es gehe immer weiter in Richtung Kunstturnen bei Salti, Schrauben und Auerbach-Sprüngen.

Talentierte Emma Fleischhacker

Was Emma Fleischhacker heute mit ihren 14 Jahren turnen müsse, betont sie, hätte Sarah-Christin Helmke erst mit 17 oder 18 Jahren zeigen müssen. Und die hat sich aus den Reihen der „Friesen“ 2005 immerhin für die Junioren-Weltmeisterschaften qualifiziert. „Es ist heute viel schwieriger, vorne mitzuturnen“, weiß Verena Affholderbach, „Deutschland ist das stärkste Land.“ Konkurrenz belebt eben auch im Rhönrad das Geschäft.

An diesem Punkt ist dann doch ein Mann im Spiel unter den 30 bis 40 Mädchen und Frauen: Cornelius Magin. Der Heidelberger studiert an der Universität Siegen, gehört zu den Kunstturnern des Vereins. Inzwischen trainiert er die Rhönradturnerinnen, bringt dort u.a. Emma Fleischhacker Salti und Schrauben bei. „Wir brauchten jemand für den Sprung“, berichtet Verena Affholderbach, „er hat recht schnell festgestellt, dass wir eine coole Truppe sind und ist bei uns geblieben.“ Aktiv Rhönradturnen macht Cornelius Magin derweil nicht. Es gibt ohnehin nur wenige Männer in diesem Sport. „Die sind aber sehr, sehr gut“, weiß Verena Affholderbach.

Sogar Sondertraining am Wochenende

Bei den Mädchen und Frauen ist die Konkurrenz größer. An drei Tagen in der Woche übt Emma Fleischhacker für jeweils zwei Stunden in der Sporthalle auf dem Schießberg. Dazu kommt dann und wann Sondertraining am Wochenende. Schließlich hat sie ehrgeizige Ziele, auch wenn die Norddeutschen Meisterschaften und Deutschen Meisterschaften, die im Herbst stattfinden sollten, wegen der Coronavirus-Krise gerade abgesagt worden sind. Und es irgendwann wie Sarah-Christin Helmke vor 15 Jahren zur Junioren-WM zu schaffen, „das wäre ein Wunsch“, verrät sie.

Engagierte Eiserfelder Der Eiserfelder TV hat seit 1996 Rhönradturnen in seinem Angebot. 18 Turnerinnen gehören derzeit zur Abteilung, die in der Richerfeldhalle übt. „Nachwuchssorgen gibt es keine“, sagt Jana Schumann aus dem Übungsleiter-Team. Es gibt sogar einen Aufnahmestopp und eine Nachrücker-Liste. Das nächste Probetraining soll nach den Sommerferien stattfinden.

Bei allem Streben nach dem sportlichen Erfolg kommt in der Rhönrad-Abteilung der TG „Friesen“ auch das Miteinander nicht zu kurz. „Wir machen viel neben der Turnhalle“, sagt Verena Affholderbach, „wir sind eben nicht nur eine Turngruppe, eher wie eine Familie.“

Gerade, Spirale, Sprung

Emma Fleischhacker turnt als einzige Sportlerin aus der Rhönrad-Abteilung der TG „Friesen“ Klafeld-Geisweid in der Bundesklasse.

Das Spiraleturnen ist die anspruchsvollste Disziplin. Foto: Verein

Bald soll ihre jüngere Schwester Greta folgen. Die tritt derweil noch in der Landesklasse an wie auch Janin Boller, Antonia Bruch, Emmi Gieseler, Julia Schulte, Joelina Willberg, Jolina Willmes, Fabienne Müller (zugleich Bundeskampfrichterin und Trainerin) und Kiana Reichwald (auch als Trainerin tätig).

Drei Disziplinen müssen Bundesklasse-Turnerinnen beherrschen: Geradeturnen, bei dem Übungen auf mehreren Bahnen auf dem aufrecht laufenden Rhönrad vorgeführt werden, Spiraleturnen, bei dem die Elemente in dem auf einem Reifen Richtung Boden geneigten Rhönrad gezeigt werden, und Sprung, bei dem sich die Sportlerinnen auf das rollende Rhönrad ziehen lassen und von dort einen akrobatischen Sprung auf eine Weichbodenmatte vollführen.

Erwachsene ab 19 Jahren absolvieren die Kür im Geradeturnen zudem mit Musik.

Auf Werbetour um Rhönrad-Nachwuchs in Schulen zu gehen, ist für die „Friesen“ nicht nötig. „Ein oder zwei Mal im Jahr wird ein Probetraining veranstaltet“, erklärt Abteilungsleiterin Verena Affholderbach. Sie weiß aber: „Wir können aber immer nur eine Hand voll Kinder aufnehmen. Wir haben eine Warteliste.“ Schließlich müsse im Rhönradturnen eine 1:1-Betreuung der Sportler gewährleistet sein.

Weitere Informationen zum Rhönradturnen bei der TG „Friesen“ Klafeld-Geisweid gibt es auf www.tg-friesen.de