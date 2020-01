Till Marburger: Die EM-Norm rückt langsam näher

Der Jubel, aber auch die Erschöpfung waren bei Till Marburger groß, als er sich zusammen mit seinen Teamkollegen der LG Olympia Dortmund auf der Tartanbahn der Helmut-Körnig Halle in Dortmund erholte. Bei den nordrhein-westfälischen Hallenmeisterschaften 2020 hatte der gebürtige Birkelbacher nämlich bereits acht Versuche im Stabhochsprung und drei Durchgänge im Weitsprung der männlichen U18 Jugend hinter sich, als er mit seinen drei Teamkollegen bei der 4x200-Meter-Staffel den zweiten Platz holte.

Till Marburger (2. v. vorne) jubelt mit Schlussläufer Oliver Modlich über den zweiten Rang bei der 4x200-Meter-Staffel. Foto: Privat

Zwischen Weitsprung und Laufen lag sogar nur eine halbstündige Pause, doch Marburger brannte als zweiter Staffelläufer dennoch eine hervorragende (fliegende) Zeit von 22:85 Sekunden auf die Bahn, so dass sich die LGO-Staffel dank der Gesamtzeit von 1:34,22 Minuten über den zweiten Platz und die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften freuen konnte. Da war sogar die Tatsache zweitrangig, dass die Siegerstaffel des STG Recklinghausen/Hamm „nur“ fünf Hundertstelsekunden schneller waren (1:34,17) – dennoch gab es ein Extralob von Trainerin Belén Schauerte: „Till hat eine sehr gute Zeit hingelegt, obwohl er unmittelbar zuvor noch den Weitsprung-Wettkampf hatte und wir den Wechsel mit der Staffel nur einmal üben konnten.“

Malin Böhl weiter in Gala-Form

Bereits früher am Vormittag hatte Marburger im Stabhochsprung mit einer Höhe von 4,65 Meter seine persönliche Bestleistung um fünf Zentimeter gesteigert, was Trainer Kai Atzbacher optimistisch für den Sommer stimmt, dann soll spätestens die EM-Norm der männlichen U18 Jugend von 4,75 Meter fallen. „Wir haben diese Verbesserung erwartet, da Till auf einem sehr guten Weg ist, deswegen ist die EM-Norm auch ein realistisches Ziel.“ Im Weitsprung sicherte sich Marburger mit einer Weite von 6,13 Meter den vierten Rang.

Ähnlich erfolgreich verliefen die NRW-Hallenmeisterschaften auch für Malin Böhl vom TV Wattenscheid 09. Im Kugelstoß der weiblichen Jugend U18 gelangen der Sportlerin aus Christianseck im zweiten Versuch mit der 3-kg-Kugel 14,18 Meter, was ihre ursprüngliche persönliche Bestweite von 13,89 Meter aus Dezember 2019 um sage und schreibe 29 Zentimeter verbesserte. Zu rechnen war mit dieser starken Weite absolut nicht, immerhin war Böhl die Woche über auf einem Lehrgang des Bundeskaders der Diskuswerfer im brandenburgischen Kienbaum, wie ihre Mutter und Trainerin Katja verriet: „Normal sind die Sportler nach so einer Woche im Trainingslager immer müde, aber Malin hat sich heute sehr gut gefühlt“, so Katja Böhl, die zudem noch hinsichtlich des großen Vorsprungs ihrer Tochter auf die Zweitplatzierte Mara Antonia Groß (12,46 Meter) und die Dritte Paula Müller (12,31) ergänzte: „Eigentlich ist dieser Abstand auf solch einem hohen Niveau auch nicht normal.“.

Dickel-Geschwister überzeugen

Eine überzeugende Vorstellung lieferten auch die beiden Vertreter der Leichtathletikgemeinschaft Wittgenstein, Lea Dickel und ihr Bruder Elias Dickel, ab. Gleich in ihrem ersten Wettkampf in der Klasse der weiblichen U20 Jugend feierte Lea Dickel in ihrem dritten von sechs Versuchen eine Weite von 11,8 Metern, was am Ende den dritten Rang bedeutete. Somit meisterte die Wittgensteinerin den Umstieg von der 3- auf die 4-kg-Kugel mit Bravour.

Ihr Bruder Elias hatte im Vorfeld bei der männlichen Jugend U18 eigentlich die Norm für die NRW-Meisterschaften im Kugelstoß und auch im Hochsprung erreicht – doch leider war es ihm wegen zeitlichen Überschneidungen am Wettkampftag nicht möglich, in beiden Disziplinen zu starten. So entschied sich Dickel für Erstere und belohnte sich mit dem 5. Rang. In seinem sechsten Versuch stieß er die 5-kg-Kugel auf 13,50 Meter, wodurch er im jüngeren Jahrgang der U18 der beste Athlet war. Der Gesamtsieg in der Altersklasse ging an Xaver Hastenrath (LAV Bayer Uerdingen/Dormhagen) mit 15,73 Meter.