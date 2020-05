Tina Willert – die Rollski-Queen aus Lützel

Hilchenbach-Lützel. Peking ist nicht wirklich ihr Pflaster gewesen. „Aussteigen mag ich überhaupt nicht“, sagt Tina Willert. In der chinesischen Hauptstadt, die nach den Olympischen Sommerspielen 2008 in knapp zwei Jahren auch Gastgeberin der Winterspiele sein wird, lief es beim Rollski-Weltcup im vergangenen Sommer nicht wie erhofft für die Athletin vom SV Lützel. Und so beendete sie ihren Auftritt im Olympiapark rund um den „Cube“, der für Olympia 2022 vom Schwimm- zum Curlingstadion umgebaut wird, beim Skating-Massenstartrennen über 16,6 Kilometer vorzeitig.

„Ich wäre sowieso irgendwann überrundet worden“, schickt sie hinterher. Sie habe sich für den Trip nach Peking ohnehin auf den Sprint konzentrieren wollen, erklärt Tina Willert im Rückblick. Doch auch mit ihrem 46. Platz im 200 m-Rennen und Rang 56 über 1500 m war sie nicht zufrieden. Die äußeren Bedingungen mit bis zu 36 Grad Lufttemperatur bereiteten Probleme, aber auch das vom Veranstalter für alle Teilnehmer gestellte Material: „Wir haben ziemlich langsame Rollen bekommen.“

Auf internationalem Terrain

Dabei zählt Tina Willert seit Jahren zu den auffälligen Sportlerinnen ihres Fachs. Fünfmal war sie Deutsche Meisterin, 2016 Sechste im Gesamt-Weltcup, verbuchte dabei als Vierte bei einem Berglauf in der klassischen Technik ihr bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt, kam 2017 auf Rang sechs im Teamsprint bei der Weltmeisterschaft. Auf die Frage, ob sie die beste deutsche Rollski-Läuferin der vergangenen Jahren sei, gibt sich Tina Willert bescheiden: „Aber erst seit Kira Claudi aufgehört hat.“ Die WM-Dritte vom LBC Banfetal hat ihre Karriere 2015 beendet.

Tina Willert. Foto: Carsten Loos

In Allenbach aufgewachsen, ist Tina Willert mit ihrer Familie nach Lützel gezogen, wohnt gleich unterhalb des Gillers, dem beliebten Skihang dort. Doch nicht etwa Schneemangel hat die heute 27-Jährige zum Rollski gebracht. „Ganz klassisch, durch Nachbarskinder im Dorf“ sei sie zu der Sommer-Variante des Langlaufsports gekommen. Im Skiverein Lützel gab es einige Rollskiläufer wie Harald Treude, den mehrfachen Deutschen Meister und WM-Dritten mit der Staffel.

Im Rausch der Geschwindigkeit

Mit Langlauf auf Schnee habe sie erst „deutlich später“ angefangen, erklärt Tina Willert und räumt ein: „Ich bin nicht die begnadete Langläuferin.“ Westdeutsche Meisterschaften oder etwa Langlauf-Volksläufe wie den König-Ludwig-Lauf in Oberammergau über 50 Kilometer nimmt sie aber immer wieder in Angriff. An ihrer Sportart gefällt Tina Willert die Geschwindigkeit und: „Wir sind nicht an Loipen gebunden wie im Schnee.“ Mit Rollski könne man immer rollen: „Anschnallen und loslegen“. Zudem sei es beim Rollski „schön warm“.

Rollski ist eben kein Wintersport, auch wenn die Disziplin von vielen Langläufern als ideales Sommer-Training genutzt wird. So war etwa beim Weltcup-Sprint in Peking Sandra Ringwald, Teamsprint-Zehnte bei den Olympischen Spielen 2018, als 14. die beste deutsche Teilnehmerin.

Das ist Tina Willert Tina Willert (27) wohnt in Hilchenbach-Lützel und ist Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Hilchenbach. Ihre besten Ergebnisse im Rollskisport: fünffache Deutsche Meisterin; 2016 Sechste im Gesamt-Weltcup; 2017 Sechste bei der WM im Teamsprint; 2012 Deutsche Juniorinnen-Meisterin Klassisch Berglauf; 2009 Zweite im Juniorinnen-Weltcup Sprint und Dritte im Gesamt-Weltcup der Juniorinnen; 2011 Dritte Juniorinnen-WM Staffel; 2013 Dritte Juniorinnen-WM Skating Einzel. Tina Willert ist Pressewartin des Turnbezirks Nord im Siegerland-Turngau und Oberfeuerwehrfrau bei der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach.

An der Obernau-Talsperre läuft Tina Willert gerne, auch in Erndtebrück, vor allem aber vor der Haustür in Lützel liegt ihr Trainings-Quartier. Zwei Stunden über die Eisenstraße, einmal Lahnhof und zurück. Dort oben auf den Höhen des Rothaargebirges kennt sie sich aus. An der „Schönen Aussicht“ hält sie gerne mal an, schaut hinunter nach Netphen-Sohlbach und weit hinein ins Siegerland. Der Blick an dieser Stelle sei offener geworden, sagt sie, denn: „Hier sind viele Bäume im Sturm umgekippt.“

Mitglied bei der Feuerwehr Lützel

Tina Willert, bei der Stadt Hilchenbach im Fachbereich Schulen und Soziales beschäftigt, hat bei den Aufräumarbeiten mitgeholfen – als Mitglied des Feuerwehr-Löschzugs Lützel. Und auch das weiß Tina Willert: „Auf der Eisenstraße wird gerne schneller als die erlaubten 40 Stundenkilometer gefahren, seit der Asphalt erneuert worden ist.“ Angst kenne sie aber nicht, wenn sie auf Rollski unterwegs sei. „Für Autofahrer bin ich ja nur wie ein Radfahrer“, betont sie, „das ist Leben und Leben lassen.“

Eine Klingel gehört nicht zur Ausrüstung, würde wohl bei ihren Kilometern auf der Eisenstraße nicht viel helfen. Bei den Wettkämpfen sind dagegen Helm und Sonnenbrille vorgeschrieben. Sonnenbrille? „Ja“, lacht Tina Willert, „damit man nicht, wenn mal gerangelt wird, einen Stock ins Auge bekommt.“

An ihr schönstes Erlebnis auf Rollski kann sich Tina Willert gut erinnern. 2013 bei der Junioren-WM in Bad Peterstal. „Ich war nicht qualifiziert“, sagt sie, „bin erst zwei Tage vorher gefragt worden, ob ich mitmachen will.“ Sie wollte – und holte Bronze im Skating-Einzelrennen. Damit habe sie nie gerechnet. Der Schwarzwald war damals offensichtlich eher ihr Pflaster als Peking sechs Jahre später.