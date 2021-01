Tobias Cramer: "Der Diskussionen überdrüssig"

Siegens Justin Huber (ganz links) erzielt im Oberliga-Derby am 11. Oktober gegen Kaan das entscheidende 2:0. Zum Rückspiel wird es in dieser Saison nicht mehr kommen.

Siegen. Für Tobias Wurm und Tobias Cramer ist es realistisch, mit ihren Teams aus Siegen und Kaan den Re-Start in Angriff zu nehmen.

"Es wird Zeit, dass der Fußball-Verband Flagge zeigt." Tobias Cramer, der Trainer von Oberligist Sportfreunde Siegen, ist der Diskussion über ein Für und Wider sowie die Art und Weise einer im Raum stehenden Saison-Fortsetzung in der mit 21 Teams bestückten Liga und seit dem 28. Oktober auf Eis liegenden Corona-Spielzeit 20/21 überdrüssig. "Der FLVW muss jetzt klar bestimmen, wo es lang geht. Er kann sich nicht hinter den Vereinen verstecken. Ansonsten gibt es ein Meinungs-Wirrwarr wie vor der Saison."

Damals hatte der FLVW die Meinung der Vereine eingeholt und der Mehrheit entsprochen, die eine "normale" Saison mit 40 Spieltagen in Angriff nehmen wollte. Jedem dürfte klar sein, dass ein solches Modell auch nach einem absehbaren Ende des andauernden Lockdowns nicht mehr möglich ist.

Quotientenregelung fragwürdig

Wie unterschiedlich die Auffassungen der einzelnen Clubs sind, wenn es um die Frage der Saison-Fortsetzung geht, wurde deutlich, als sich auf Bestreben von Meinerzhagen-Coach Mutlu Demir zwölf Vereinsvertreter bei einer Videokonferenz austauschten. Von den Siegerländer und Wittgensteiner Vertretern war bei diese Konferenz niemand zugeschaltet. "Aber es existiert auch mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe der Trainer, in der diskutiert wird", so Tobias Cramer.

Auch der Willinger schätzt die von FLVW-Vizepräsident Manfred Schnieders ins Spiel gebrachte zweiwöchige Vorbereitungszeit als gering ein (Cramer: "Vier Wochen wären natürlich besser, aber es reichen auch zwei, wenn ein Re-Start frühzeitig terminiert wird..."), aber für eine Wertung dieser Saison müsse die Hinrunde bis zum 30. Juni komplett gespielt sein. "Und jedes Team muss dann die selbe Spieleanzahl haben, denn eine Quotientenregelung halte ich in einer Auf- und Abstiegsfrage für fragwürdig falsch."

"Tür und Tor offen"

Hier stünden, wie übrigens auch Meinerzhagens Demir Mutlu anführt, Manipulationsversuchen "Tür und Tor offen". Denn: "Es könnten bewusst Spielausfälle herbeigeführt werden." Wer seinen Quotienten nicht verschlechtern will, schiebt einen Corona-Verdachtsfall vor, um um das Spiel und vor allem die drohende Niederlage gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner herumzukommen.

"Wir stellen uns darauf ein, dass die Saison fortgesetzt wird und nach Erreichen der 50-prozentigen Spieleanzahl eine Wertung vorgenommen wird." Tobias Wurm, der Trainer des 1. FC Kaan-Marienborn, gehört mit seinem Team zu den Mannschaften, die mit erst sieben ausgetragenen Partien noch am meisten Spiele vor der Brust haben. "Dennoch denke ich, dass es realistisch ist, diese Anzahl zu absolvieren, wenn von Mitte April bis zum 30. Juni gespielt wird." Das wären im Falle der Käner 13 Spiele in der Oberliga plus weiterer Begegnungen im Kreispokal. Für die Sportfreunde stünden noch zehn Punktspiele plus Kreispokal auf der Liste.

Videokonferenz

Wurm wäre auch für eine vierwöchige Vorbereitungsphase. "Wenn es eng würde, wäre aber sicher auch weniger machbar, denn ich weiß, dass sich alle unsere Spieler auf einem guten Fitness-Level bewegen." Ständiger Mail- oder Whatts-App-Kontakt untereinander und wöchentliche Video-Zusammenkünfte haben die Stimmung im Käner Team so gut es geht aufrecht erhalten.

Abbruch und Annullierung der Saison halten sowohl Cramer als auch Wurm für unrealistisch. "Die, die unten stehen, werden dafür plädieren", so der Sportfreunde-Trainer. Daher nochmal seine Forderung in Richtung Verband in Kaiserau: "Hier muss eine klare Ansage erfolgen." Ob das schon Anfang Februar geschieht, wenn der FLVW die Vereine zu einer Videokonferenz aufruft, bleibt abzuwarten.