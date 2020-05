Tobias Filipzik spielt weiter für die Sportfreunde Siegen

Siegen. Der Feudinger Tobias Filipzik verlängert bei den Sportfreunden Siegen um zwei Jahre. Die Siegerländer verpflichten außerdem einen neuen Torwart.

Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen setzt weiter auf den Feudinger Tobias Filipzik. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag beim Traditionsverein aus dem Leimbachtal um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2022. verlängert. Der 21-jährige, der bereits 53 Partien in der Oberliga Westfalen bestritten hat, geht somit in seine zehnte Saison bei den Sportfreunden Siegen.

Vertragsunterzeichnung vor der Kulisse des Leimbachstadions: Tobias Flipzik bleibt zwei weitere Jahre bei den Sportfreunden Siegen. Foto: Verein

Chefcoach Tobias Cramer freut sich, dass das Eigengewächs weiterhin das Sportfreunde-Trikot tragen wird: „Tobi hat nach seiner Verletzung innerhalb der geleisteten Trainingseinheiten bewiesen, dass er für die Mannschaft wichtig ist – und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Ich hoffe, dass er in der nächsten Saison verletzungsfrei bleibt und viele Spiele für uns bestreiten kann. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm um zwei weitere Jahre verlängern konnten.“

Der Verein gab in seiner Presseerklärung eine weitere Personalie bekannt. Vom SC Waldgirmes wechselt Torhüter Roman Seshko zu den Sportfreunden Siegen. Der 1,91 Meter große Hesse kommt für Lukas Litschel, der die Sportfreunde Siegen verlässt und zum Ahrweiler BC wechselt. Seshko stand bereits für den TSV Bicken sowie Eintracht Wetzlar zwischen den Pfosten und erhält bei unseren Sportfreunden einen Einjahresvertrag.

„Aufgrund der Tatsache, dass Lukas Litschel sich einer neuen Herausforderung stellen wollte, mussten wir auf dieser Position reagieren. Dass wir dann mit Roman Seshko qualitativ so nachlegen konnten, ist sicherlich sehr gut. Außerdem kennt er die Mannschaft schon, weil er letztes Jahr bereits eine Woche mittrainiert und dort einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat“, so Cramer zur Verpflichtung des 27-jährigen Torwarts.

Sein Vorgänger wird mit warmen Worten verabschiedet: „Die Sportfreunde Siegen bedanken sich bei Lukas Litschel für sein Engagement in den vergangenen fünf Jahren und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft nur das Beste!“ Litschel hatte gemeinsam mit Tobias Filipzik in der A-Jugend gespielt, ehe beide in den Kader der ersten Mannschaft aufrückten.