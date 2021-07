Olympia Torben Blech: Bitteres und emotionales Aus in der Quali

Tokio Der Gosenbacher Stabhochspringer durchlebt bei seinem Olympia-Auftritt ein Wechselbad der Gefühle. Kleine Verletzung beim Einspringen.

Wir schreiben den 31. Juli 2021. Es ist der größte Tag in der Sportlerkarriere des Torben Blech, doch am Ende wird es auch einer der bittersten. Der Gosenbacher scheitert in der Stabhochsprung-Qualifikation für das Olympiafinale. Nach übersprungenen 5,30 Meter ist bei 5,50 Meter der Wettkampf für ihn bereits beendet. Das Drama nimmt allerdings bereits beim Einspringen seinen Lauf.

Verletzung zum ungünstigsten Zeitpunkt

Samstagmorgen, 2.53 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit im Olympiastadion von Tokio 9.53 Uhr). Torben Blech ist mit seinem Sprung über 5,30 Meter in den olympischen Qualifikationswettkampf eingestiegen und reiht sich damit in die Riege der Siegen-Wittgensteiner Olympioniken ein. Mit einem souveränen Sprung meistert der Gosenbacher die Einstiegshöhe. Die Erleichterung ist dem 26-Jährigen nach seinem Sprung anzusehen.

Doch so gut dieser Sprung nach außen hin wirkt, bei Torben Blech selbst sieht das ganze etwas anders aus. Bereits beim Einspringen bekommt Blech einen harten Schlag auf´s Knie. Der Olympia-Neuling beißt auf die Zähne, doch die 5,50 Meter waren am Ende leider nicht zu bewältigen. Und als wäre das alles nicht schon genug: Im entscheidenden dritten Versuch rutscht Blech dann auch noch beim Absprung vom Stab ab, landet zum Glück aber auf der Matte. Nach seinem Ausscheiden sind ihm die Emotionen anzumerken. Auch seine deutschen Teamkollegen Bo Kanada Liga Baehre und Oleg Zernikel eilen herbei, um Blech zu trösten.

Dass Blech die 5,50 Meter aber auch an diesem Tag - trotz der Verletzung, die ihn sichtlich beeinträchtigt - zweifelsfrei drin hat, zeigt der zweite Versuch. Die Höhe stimmt, jedoch nicht der Abstand zur Latte. Doch gerade in Anlauf und Absprung ist zusehen, dass Blech nicht mehr 100 Prozent geben kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein