Torben Blech: Jahreseinstieg mit 5,52 Meter

Torben Blech, hier mit Vereins- und Bundestrainerin Christine Adams, überquert in seinem ersten Wettkampf in diesem Jahr 5,52 m.

Leverkusen/Gosenbach. Der Stabhochspringer aus Gosenbach überquert bei seinem ersten Wettkampf in 2021 aus dem Training heraus 5,52 Meter und wird Dritter.

Aller Anfang ist schwer, sagt der Volksmund. So oder so ähnlich wird sich auch Torben Blech, Stabhochspringer aus Gosenbach, gefühlt haben. Bei einem Trainingswettbewerb in der Halle des TSV Bayer 04 Leverkusen schaffte der 25-Jährige eine Höhe von 5,52 m und belegte damit den dritten Platz.

Bei seinem ersten Wettkampf in diesem Jahr tat sich Torben Blech zunächst schwer. Seine Einstiegshöhe von 5,32 m schaffte er erst im dritten Versuch. Nach ausgelassenen 5,42 m schwang er sich allerdings bereits im ersten Anlauf über die Höhe von 5,52 m, scheiterte aber an der nächsten Sprunghöhe von 5,62 m. Sein Vereinskollege vom TSV Bayer 04 Leverkusen, Bo Kanda Lita Baehre, kam ebenfalls nicht über 5,52 m hinaus. Er schaffte diese Höhe wie Blech im ersten Versuch, verzichtete dann auf die Sprünge über 5,62 m, um an 5,72 m zu scheitern.

Zernikel steigert sich auf 5,62 m

Überraschender Sieger wurde mit neuer Bestleistung von 5,62 m der ehemalige Bronzemedaillengewinner der U20-Weltmeisterschaft, Oleg Zernikel (ASV Landau), der damit im Hinblick auf die Höhepunkte in diesem Sommer, allen voran die Olympischen Spiele in Tokio, zu einem ernsthaften Konkurrenten für Torben Blech und Bo Kanda Lita Baehre werden könnte. Mit 5,80 Meter, gesprungen bereits 2019, hat der Siegerländer die Norm für die Olympischen Spiele allerdings bereits erfüllt.